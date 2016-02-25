تمام ادارات ثبت احوال استان تهران تا پایان زمان اخذ رای باز است

محمدمهدی اعلایی مدیرکل ثبت احوال استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ادارات ثبت احوال در ایام انتخابات گفت: امشب(پنج‌شنبه) تا ساعت ۲۰ تمام ادارات و مناطق ثبت احوال شهر تهران، ری و شمیرانات باز هستند.

وی افزود: دفاتر ما در شهرستان‌ها هم امروز تا ۴ بعدازظهر باز بودند و به خدمات‌رسانی به مردم در حوزه‌های تعویض شناسنامه و ارائه کدملی پرداختند.

مدیر کل ثبت احوال استان تهران تصریح کرد: فردا نیز از آغاز رای‌گیری تا پایان اخذ رای، ادارات ثبت‌ احوال در تهران باز هستند و اگر کسی نیاز به خدمات در ادارات داشته باشد، می‌تواند به دفاتر ما مراجعه کند.

اعلایی ادامه داد: ما در ایام منتهی به انتخابات تمام تلاشمان را کردیم که همه شناسنامه‌هایی که پیش از این از سوی مردم برای صدور المثنی به دفاتر ما درخواست شده بود، به دست مردم برسد و مردمی که از هفته‌های قبل به ادارات ما مراجعه کرده‌اند، شناسنامه آنها آماده تحویل است.

وی درباره فرآیند صدور المثنی شناسنامه گفت: ما حجم کارمان را بالا برده‌ایم تا شناسنامه برای انتخابات به دست مردم برسد.