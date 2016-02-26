رسانه ها از گمانه زنی و اعلام شتاب زده نتايج انتخابات پرهیز کنند

نصرت‌الله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان كرمانشاه دارای ۶ حوزه اصلی و ۲۵ حوزه فرعی در انتخابات است و در مجموع ۳۱ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی در استان وجود دارد.

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه با اشاره به حضور قریب به ۵ هزار نفر از نیروهای مسلح نظامی و انتظامی برای برقراری نظم و امنیت انتخابات و حفاظت از شعب اخذ رأي در استان کرمانشاه گفت: یک هزار و ۵۱۴ شعبه ثابت و سیار در مناطق شهري و روستايي برای انتخابات ۷ اسفند در استان در نظر گرفته شده است.

مرادی با اشاره به وضعیت نابسامان امنيتي در کشورهای همسایه از جمله عراق افزود: استان کرمانشاه ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و علي رغم ناامنی و تهدیداتي كه در آن سوي مرزها وجود دارد و تهدیدات بالقوه و بالفعلي متوجه مرزهاي استان است، اما مرزهاي ما با عراق از امنيت قابل قبولي برخوردار است و با تمهیدات گسترده اي كه در حوزه هاي نرم و سخت انديشيده شده، وضعیت امنیتی مرزهای استان کرمانشاه در شرایط مطلوبي قرار دارد و دشمن (داعش و جريانات تكفيري) نيز كاملاً متوجه قدرت بازدارندگی و توانمندی ايران اسلامي در مرزها شده و جرأت تعرض ندارد.

این مسئول ادامه داد: رصدهاي انجام شده بيانگر اين است كه تاکنون هيچ مشكل خاصي از نظر امنيتي در نقاط مختلف استان برای برگزاري انتخابات وجود ندارد و همه چیز برای برگزاري يك انتخابات باشکوه و مقتدرانه در استان آماده است.

مرادی در بخش ديگري از سخنانش خواستار برخورد هوشمندانه مردم در قبال مباحث انتخابات شد و گفت: ممكن است در این روزها بازار شایعات و گمانه‌زنی گرم ‌شود ولي درخواست ما از مردم این است که به شایعات توجه نکنند و اخبار صحيح انتخابات را تنها از طريق رسانه هاي معتبرو رسمي دنبال كنند.

برخورد قاطع با شايعه سازان

وی همچنين بیان کرد: توصیه جدي دیگر پرهیز رسانه ها از شتاب و تعجیل در اعلام نتایج است و رسانه ها تا پایان کامل عملیات شمارش آراء و اعلام نتايج آن توسط ستاد انتخابات از انتشار اخبار غيررسمي و حدس و گمان به شدت اجتناب كنند.

مرادی در ادامه از برخورد قاطع با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه خبر داد و افزود: با کسانیکه به شكلي هدفمند و با پیش داوری در انتخابات به شایعات و بی‌نظمی دامن بزنند برخورد قاطع خواهد شد و بر اين اساس کاندیداها، طرفداران و ستادهای آنان نباید زودتر از ستاد انتخابات استان، گمانه زني ها خود را به عنوان نتیجه نهایی انتخابات به مردم اعلام کنند.

وی همچنين خواستار پرهیز از برخوردهای هیجانی از سوی طرفداران ستادهای کاندیداها عليه ديگر نامزدها بعد از اعلام نتایج شد و تاکید کرد: تنوع قومی و مذهبی در استان کرمانشاه فراوان است و انتظار داریم کاندیداها و ستادهایشان هیجانات موجود را مدیریت کنند و مراعات حال جامعه متنوع و متكثر استان را بنمايند.

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه اظهار کرد: التيام آسيب هاي احتمالي ناشی از بروز هیجانات تحريك آميز ومنفي انتخابات به آسانی امکان پذیر نیست و با رفتارهاي غيرقانوني كه موجب برهم خوردن آرامش مردم شود برخورد مي شود.

فعاليت هاي فضاي مجازي با دقت رصد مي شود

وی رصد فضای مجازی را دستور کار ویژه حوزه امنیتی در ایام انتخابات عنوان کرد و افزود: رسانه، سایت‌ها و فعالان فضای مجازی در استان کرمانشاه باید دقت بیشتری در روند کاري خود داشته باشند اخلاق حرفه اي را مراعات و به فضيلت هاي فرهنگي، اجتماعي و اعتقادي توجه كرده و به خاطر منافع فردي و حزبی و جریانات سیاسی با آبروی افراد بازی نکنند و از تهمت‌های ناروا به کاندیداها بپرهیزند چرا كه اين رفتارهاي سوء متأثر با اصل و اساس انتخابات است.

مدیر کل امنیتی وانتظامی استانداری کرمانشاه گفت: رفتارهای انتخاباتی برخی رسانه‌ها در کرمانشاه جهت‌دار و باهدف تخریب افراد و القای بي اعتمادي انجام مي شود و دراين زمينه دستگاه محترم قضایی مصمم به برخورد با متخلفان و قانون شکنان است.

مرادی خاطرنشان کرد: قصد نداریم در جریان انتخابات، رسانه اي را محدود كنيم ولي اگر كسي از خط قرمزها عبور كند دستگاه قضايي مطابق قانون با وي برخورد مي كند.

رسانه ها سربازان امنيت نرم هستند

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه اصحاب رسانه را شریک امنیت نظام توصیف و بیان کرد: نشاط و سرزندگی جریان انتخابات با تلاش رسانه‌ها و ارباب جراید برقرار شده و امیدوارم با اين تلاش ها جامعه به نقطه‌‌ای از تعالی برسد که شایسته آن است.

وی رسانه ملی و مطبوعات را سربازان امنیت نرم در جامعه دانست و اظهار کرد: در اين ميان برخي بی‌توجهی و بی‌دقتی هاي خارج از اخلاق ممکن است منجر به سلب اعتماد مردم به مطبوعات و رسانه ها ایجاد تنش شود.

مشارکت مردم در انتخابات ضریب امنیت ملی را افزایش می‌دهد

وی برگزاری انتخابات سالم و باشکوه را نشان امنیت مطلوب در کشور دانست و تصریح کرد: نگاهی به تجربه‌ دهه‌های مختلف در انتخابات نشان می‌دهد مشارکت مردم در تعیین سرنوشت كشور، ضریب امنیت ملی را بالا می‌برد و نظام را توانمندتر از قبل مي نمايد.

مرادی تصریح کرد: اهمیت قدرتی که از طریق مشارکت مردم در انتخابات برای نظام بدست می‌آید کمتر از قدرت دفاعی و توان موشکی كشور نيست و حضور گسترده مردم در انتخابات قدرت دفاعي و بازدارندگي نظام را افزايش مي دهد.