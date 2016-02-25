به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر از هیئت اجرایی انتخابات استان قم، حجت‌الاسلام محمدرضا آشتیانی عراقی نامزد دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی انصراف خود را به صورت مکتوب به هیئت اجرایی انتخابات در فرمانداری قم ارائه کرده است.

حجت‌الاسلام آشتیانی یکی از سه نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی است که نام وی در لیست مورد حمایت شورای هماهنگی اصولگرایان بود.

این عضو جامعه مدرسین همچنین یکی از سه کاندیدای مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه بود.

گفته می شود وی به نفع یکی دیگر از اعضای فهرست اصولگرایان قم انصراف داده است.