دمشق آماده از سرگیری مذاکرات حل بحران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ریاض حداد» سفیر سوریه در مسکو اعلام کرد که دمشق آمادگی مشارکت در دور جدید مذاکرات حل بحران سوریه را دارد و در انتظار تعیین دور جدید مذاکرات از سوی «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه است.

وی در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: مسئولیت از سرگیری دور جدید مذاکرات برعهده استفان دی میستورا است.

حداد خاطرنشان کرد: مخالفان سوری تا این لحظه نمی دانند چه کسی نماینده آنها در این دور از مذاکرات خواهد بود و این در حالی است که دولت سوریه آماده مشارکت در هر گفتگوی سوری است.

دولت علاوه براین به موازات جستجوی راهکار سیاسی برای حل بحران کشور به مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد.