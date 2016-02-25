  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۴۶

سفیر سوریه در روسیه:

دمشق آماده از سرگیری مذاکرات حل بحران است

دمشق آماده از سرگیری مذاکرات حل بحران است

سفیر سوریه در روسیه از آمادگی دمشق برای از سرگیری مذاکرات حل بحران سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ریاض حداد» سفیر سوریه در مسکو اعلام کرد که دمشق آمادگی مشارکت در دور جدید مذاکرات حل بحران سوریه را دارد و در انتظار تعیین دور جدید مذاکرات از سوی «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه است.

وی در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: مسئولیت از سرگیری دور جدید مذاکرات برعهده استفان دی میستورا است.

حداد خاطرنشان کرد: مخالفان سوری تا این لحظه نمی دانند چه کسی نماینده آنها در این دور از مذاکرات خواهد بود و این در حالی است که دولت سوریه آماده مشارکت در هر گفتگوی سوری است.
 دولت علاوه براین به موازات جستجوی راهکار سیاسی برای حل بحران کشور به مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد.

کد مطلب 3565728
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها