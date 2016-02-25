تیم فوتبال استقلال مقابل اکسین البرز متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تعطیلی ۱۴ روزه رقابتهای لیگ، سرمربی استقلال دیداری دوستانه را مقابل اکسین البرز برگزار کرد تا بازیکنانش در شرایط آمادگی باقی بمانند تا بتوانند در هفته بیست و سوم لیگ برتر مقابل راه‌آهن یک بازی خوب را برگزار کنند.

اکسین البرز که با هدایت علی لطیفی در لیگ دو کشور بازی می‌کند، بازی خوبی را از خود مقابل استقلال به نمایش گذاشت و حتی یک بار هم یک ضربه پنالتی به دست آورد که مهاجم این تیم با بی‌دقتی آن را هدر داد.

استقلال در این دیدار دو نیمه کاملا متفاوت داشت و سرمربی استقلال جابه‌جایی های زیادی را در تیم به وجود آورد تا تمامی بازیکنان در این بازی به میدان رفته و آمادگی خود را حفظ کنند.

تیم فوتبال استقلال جمعه چهاردهم اسفندماه و از هفته بیست و سوم لیگ پانزدهم در ورزشگاه آزادی میهمان راه‌آهن تهران خواهد بود.