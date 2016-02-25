تعداد شعب اخذی رای در هرمزگان ۲۳ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با بیان اینکه خبرنگاران و رسانه ها بار اصلی انعکاس رویدادهای انتخاباتی را به دوش می کشند، اظهار داشت: طی روزهای گذشته اطلاع رسانی خوبی از آمار و وضعیت انتخاباتی استان هرمزگان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برای فردا ۳۹ نفر از کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در هرمزگان برای کسب پنج کرسی نمایندگی مجلس در استان رقابت می کنند که ۲۱ نفر در حوزه انتخابیه بندرعباس، ۱۰ نفر در حوزه انتخابیه بندرلنگه و هشت نفر در حوزه انتخابیه میناب رقابت خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان با بیان اینکه هزار و ۲۶۷ شعبه اخذ رای برای استان هرمزگان پیش بینی شده است، تصریح کرد: از این تعداد ۴۷۷ شعبه شهری و ۷۹۰ شعبه روستایی است و همچنین ۷۲۳ شعبه ثابت و ۵۴۴ شعبه سیار خواهند بود.

اکرمی اضافه کرد: یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۳ نفر در استان هرمزگان واجد شرایط رای دهی هستند که در حوزه انتخابیه بندرعباس ۵۹۹ هزار و ۹۵۷ نفر، در حوزه انتخابیه میناب ۳۳۸ هزار و ۲۰۱ نفر و در حوزه انتخابیه بندرلنگه ۱۸۰ هزار و ۹۳۶ نفر واجد شرایط دادن هستند.

وی خاطرنشان کرد: ۷۴ هزار و ۷۱۰ نفر در استان هرمزگان رای اولی داریم که برای نخستین بار می توانند پای صندوق های رای حاضر شوند و رای دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی برای مجریان انتخاباتی در استان، اظهار داشت: تعداد اعضای شعب، ناظرین، بازرسین، نمایندگان فرماندار و سایر دست اندرکاران انتخاباتی در هرمزگان ۲۳ هزار نفر هستند.

اکرمی یادآور شد: در روز جمعه انتخابات از ساعت هشت صبح آغاز و تا ساعت ۱۸ ادامه می یابد که به احتمال زیاد زمان آن نیز تمدید می شود.

وی با بیان اینکه تعداد شعبات اخذ رای در هرمزگان به نسبت به دوره گذشته انتخابات مجلس ۲۳ درصد افزایش یافته است، اضافه کرد: این امر می تواند رویه رای گیری را در برخی از شعبات راحت تر کند و موجب می شود روند اخذ رای زودتر انجام شود و این تدبیر می تواند از تشکیل صف و معطلی مردم جلوگیری کند.

رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان با اشاره به رویه شمارش آرا، بیان داشت: کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای نمایندگی باید حداقل ۲۵ درصد از کل آرا را کسب کنند و پس از آن افرادی که بیشترین رای را داشته باشند انتخاب خواهند شد اما برای انتخابات مجلس خبرگان اکثریت نسبی ملاک است و هر کاندیدایی که بیشترین آرا را کسب کند به عنوان نماینده انتخاب می شود و انتخابات مجلس خبرگان به دور دوم نخواهد رفت.

اکرمی از پیش بینی آماده به ماموریت شدن سه فروند بالگرد و چندین شناور برای موقعیت های خاص در هرمزگان خبر داد و اظهار امیدواری کرد این انتخابات با کمترین مشکلی برگزار شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در بخش پرسش و پاسخ این نشست خبری درپاسخ به سئوالی، اظهار داشت: امیدواریم نهایتا تا صبح شنبه تمامی نتایج سه حوزه انتخابیه در استان هرمزگان اعلام و مشخص شود.

وی از مردم خواست در اول وقت در شعبات رای گیری حضور یابند تا شاهد رویه بهتری در برگزاری فرآیند رای گیری باشیم.

اکرمی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه عملکرد مطبوعات و رسانه های استان در مبحث انتخابات جاری قابل تقدیر است اضافه کرد: انتظار داریم طی روز رای گیری نیز همانند ماه های اخیر شاهد اطلاع رسانی مناسب و مطلوب باشیم.

وی گفت: بیش از ۵۰ خودروی کمک دار برای نخستین بار از مرکز استان به بشاگرد گسیل داده شده است که این حاشیه اطمینان بالایی را برای دسترسی به مناطق صعب العبور فراهم می کند.

این مسئول در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وضعیت تخلفات در بخش تبلیغات چگونه بوده است، اضافه کرد: تخلفاتی در باب نوع تبلیغات و تراکت ها و مباحث اینچنینی اعلام شده است که تذکرات لازم داده شده است.

اکرمی اضافه کرد: تعرفه ها به گونه ای دیده شده است که در صورت مشارکت صد در صدی مردم نیز تعرفه کم نخواهیم آورد.

وی گفت: تعرفه رای انتخابات خبرگان قهوه ای رنگ و تعرفه انتخابات مجلس شورای اسلامی سه قسمتی و آبی رنگ و همنیطور رنگ صندوق های رای این دو مجلس نیز با هم تفاوت دارد.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفند ماه برگزار می شود.