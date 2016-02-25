استان ایلام از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از حوزه انتخابیه ایلام اظهار کرد: همه امکانات و تجهیزات، نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه های انتخابیه این استان (ایلام و دهلران) برای برگزاری انتخابات آماده شده است.

وی با بیان اینکه هدف مسئولان برگزاری انتخابات سالم، شاداب و شفاف است، افزود: واجدین شرایط شرکت در انتخابات هفتم اسفند تلاش کنند در همان ساعات اولیه آغاز رای گیری با حضور در شعب، آرای خود را به صندوق ها بریزند.

مروارید تاکید کرد: مردم این استان همواره در انتخابات جزء استان های برتر کشور از لحاظ مشارکت بوده اند و در انتخابات پیش رو نیز با توجه به شور و اشتیاق شان در زمان تبلیغات پیش بینی می کنیم حضور حداکثری داشته باشند.

استاندار ایلام با اشاره به وضعت مطلوب آب و هوایی این استان در روز جمعه و احتمال حضور مردم در تفرجگاه های طبیعی، یادآور شد: از مردم می خواهیم قبل از حضور در طبیعت آرای خود را به صندوق ها بریزند و مشارکت در انتخابات را به ساعات پایانی و بازگشت شان موکول نکنند.

فرماندار ایلام و رئیس حوزه انتخابیه شمالی نیز در جریان بازدید استاندار ایلام از ستاد انتخابات مستقر در فرمانداری گفت: ۳۳۴ شعبه اخذ رای در مناطق مختلف این حوزه برای جمع آوری آرای مردم در نظر گرفته شده است.

ناصر خوشخبر با اشاره به آمار ۳۰۱ هزار نفری واجدین شرایط رای در این حوزه انتخابیه اضافه کرد: ۳۲۰ هزار برگ تعرفه برای این حوزه تهیه و آماده شده و تا ساعاتی دیگر در اختیار مسئولان شعب اخذ رای همراه با صندوق های جمع آوری آرا و دیگر ملزومات، داده می شود.

استان ایلام با گستره ۲۰ هزار کیلومتر مربعی و ۵۹۰ هزار نفر جمعیت که از این میزان ۴۳۴ هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند دارای سه کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی (دو کرسی در حوزه انتخابیه ایلام و یک کرسی حوزه انتخابیه دهلران) و یک کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز جمعه هفتم اسفند به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.