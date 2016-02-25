تداوم صدرنشيني شهرداري ورامين/ تساوي بي ثمر در ميانه جدول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هاي ششم و هفتم از دور برگشت رقابتهاي ليگ برتر تكواندو امروز پنجشنبه با انجام چهار بازي در سالن خانه تكواندو برگزار شد. گيتي پسند كه اين روزها از مشكلات دروني رنج مي برد در دو بازي متوالي ابتدا ٨ بر صفر به پاس قوامين باخت و سپس مقابل لوازم خانگي كن ٦ بر ٢ بازنده شد تا حداقل اين دو تيم را براي رسيدن به مكانهاي بالآي جدول به آينده اميدوار كند.

در مهمترين بازي اين هفته دو تيم ميانه جدولي ياسين پيش رو و شهداي ساري امتيازات را تقسيم كردند. اين بازي را شاگردان فريبرز عسكري در تيم ياسين پيش رو خوب شروع كرده و با پيروزهاي اميرحسين خانلو ، فرزاد ذوالقدري ، مهدي اسحاقي و هادي تيران ٤ بر صفر پيش افتادند و در حالي كه به يك پيروزي انفرادي براي كسب هر سه امتياز بازي نياز داشتند موفق به اين امر نشدند.

از بازي پنجم تا هشتم اين شهداي ساري بود كه با چهار پيروزي انفرداي اميرحسين ساسان، فرشاد قياس ، رضا حبيبي و احمد محمدي كار را به تساوي كشاند تا هر دو تيم به يك امتياز دست پيدا كنند. امتيازي كه هيچ تأثيري براي آنها در جدول ندارد.

شهداي ساري قبل از اين تساوي ٧ بر يك سونيا را شكست داد و لوازم خانگي كن هم بعد از برتري مقابل گيتي پسند، هيات تكواندو قزوين را ٧ بر يك از پيش رو برداشت و در آخرين بازي هم شهرداري ورامين ٥ بر ٣ برابر نماينده قزوين صاحب پيروزي شد و با ۳۷ امتیاز جایگاه خود در صدر جدول تثبيت كرد.

پاس قوامین از غيبت دانشگاه آزاد بهترين بهره را برد و با ۲۹ امتیاز و تفاضل ۴۰ به مكان دوم صعود كرد و دانشگاه آزاد با همين تعداد امتیاز و تفاضل ۳۴ به رده سوم رفت. یاسین پیشرو قم با ٢٣ امتیاز در مكان چهارم ايستاد و لوازم خانگی کن با ٢٢ امتیاز، شهداي ساری با ۱۹ امتیاز، گیتی پسند اصفهان با ۱۴ امتیاز، هیات تکواندو استان قزوین و تیم سونیا (۳ امتیاز) در رده های چهارم تا نهم جدول رده بندی قرار دارند.