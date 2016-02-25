۱۰۶ نامزد در رقابت انتخابات مجلس شورای اسلامی گلستان باقی ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری گلستان، علی اصغر طهماسبی در بیست و نهمین جلسه ستاد انتخابات استان اظهار کرد: در کمتر از بیست ساعت تا آغاز فرایند اخذ رأی، با انصراف ۶۷ نفر از نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۱۰۶ نفر برای کسب هفت کرسی استان گلستان در مجلس شورای سلامی به رقابت خواهند پرداخت.

وی بیان کرد: از صبح امروز وارد شانزدهمین فرایند برگزاری انتخابات که ممنوعیت تبلیغات نامزدهاست، شده ایم و به همین منظور کلیه ستادهای انتخاباتی از ساعت ۸ صبح بسته شده و هرگونه فعالیت تبلیغاتی شامل راه انداختن کارناوال، نصب پوستر نامزدها پشت شیشه وسایل نقلیه و حرکت در انظار عمومی، تخلف، محسوب می شود.

وی با تقدیر از تلاش های اعضای ستاد انتخابات استان و دبیرخانه ستاد، بیان کرد: در بازدیدی که طی هفته جاری به همراه استاندار محترم و تنی چند از مسئولین کمیته ها از فرمانداریهای ۱۴ گانه استان داشتیم، به لطف تلاش های صورت گرفته همه چیز نوید بخش برگزاری یک انتخابات پرنشاط، با شکوه و بدون کمی و کاستی می دهد.

طهماسبی در ادامه گفت: صدا و سیمای استان در تمام طول زمان اخذ رأی در محل استانداری گلستان و ستاد انتخابات استان حاضر است و مردم عزیز گلستان می توانند به صورت زنده و با ارتباط مستقیم، در جریان آخرین دستورالعمل ها، مصاحبه ها و اطلاعیه های ستاد انتخابات استان قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه زمان قانونی اخذ رأی از مردم از ساعت هشت صبح تا ۱۸ عصر است، یادآور شد: طبق سنوات گذشته و در شعبی که مردم همچنان حضور داشته و خواستار رأی دادن باشند این زمان با هماهنگی وزارت کشور قابل تمدید است اما از مردم عزیز استان می خواهیم برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت در ساعات پایانی، در آغازین ساعات شروع اخذ رأی به شعبات مراجعه کنند.

در این جلسه همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار و رئیس کمیته پشتیبانی انتخابات استان از تهیه همه نیازمندی های برگزاری انتخابات و اخذ رأی خبر داد و خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته همه چیز آماده برگزاری انتخاباتی باشکوه است.

محمود ربیعی در ادامه گفت: در جریان برگزاری مطلوب انتخابات، مهمترین چیز، حفظ آرامش و سعه صدر همه عوامل اجرایی و برگزاری انتخابات است.