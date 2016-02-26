کوروش ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای اخذ رای در سطح بیمارستان های لرستان اظهار داشت: در این دوره از انتخابات نیز مانند سنوات گذشته کار رای گیری در سطح ۲۵ بیمارستان دولتی و خصوصی استان لرستان صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه طی روز برگزاری انتخابات همه بیمارستانهای لرستان در آماده باش کامل قرار دارند عنوان کرد: در این راستا همه امکانات لازم در سطح مراکز درمانی، اورژانس ها و بیمارستانها اندیشیده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه همکاران بالینی ما در سطح بیمارستانهای استان به صورت شبانه روزی در روز انتخابات شیفت هستند افزود: با توجه به سنوات گذشته عوامل فرمانداریها با حضور در سطح بیمارستانهای استان کار رای گیری را با استقرار شعب اخذ رای سیار انجام می دهند.

ساکی با اشاره به اینکه استان لرستان دارای ۱۶ بیمارستان دولتی و ۱۰ بیمارستان خصوصی، نظامی و تامین اجتماعی است گفت: در این راستا با حضور عوامل فرمانداریها در سطح بیمارستانها کار رای گیری از پرسنل بیمارستانی و همچنین بیمارانی که توان رای دادن داشته باشند صورت می گیرد.