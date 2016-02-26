زنان همدانی در خط مقدم انتخابات/مادران دیار هگمتانه حماسه آفریدند

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: چندساعتی از شروع رأی گیری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری می گذرد، خیل جمعیت به سوی شعب اخذ رأی ادامه دارد و شهروندان همدانی از همان ساعات آغازین رأی گیری برای شرکت در انتخابات حضور یافتند و اکنون که ساعت ها از شروع انتخابات می گذرد باز هم صف های طولانی رأی دهنگان را می توان در هر یک از شعب اخذ رأی مشاهده کرد، اما در بین جمعیت رأی دهندگان آنچه که بیش از همه توجه را به خود جلب می کند حضور پرشور و گسترده زنان همدانی در انتخابات است.

زنان به عنوان یکی از ارکان اصلی در جامعه و به ویژه در خانواده همواره نقش مهمی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی داشته اند و زنان ایرانی و از جمله زنان همدانی در تاریخ ایران اسلامی حماسه ها آفریده اند و همواره در عرصه های مختلف و سرنوشت ساز سرزمینشان خوش درخشیدند.

زنان دارالمومنین همدان چه در دوران انقلاب اسلامی و چه در عرصه هشت سال دفاع مقدس و در تمام صحنه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور لبیک گویان حضور فعال و پر رنگی داشته و این بار نیز در هفتم اسفند ماه ۱۳۹۴ زنان دارالمجاهدین پاشنه کشیده آمده اند تا از آرمان های سرزمینشان دفاع کنند.

مادران همدانی آمده اند تا با شرکت در انتخابات سرنوشت فرزندانشان را رقم بزنند

مادران همدانی آمدند تا با شرکت در انتخابات سرنوشت فرزندانشان را رقم بزنند، آری مادران و زنان همدانی به عنوان مدیران فرهنگی خانواده این بار هم با شرکت گسترده در انتخابات نقش خود را به خوبی ایفا کردند، آنان آمدند تا با مقام ولایت و رهبر عزیزشان بیعتی دوباره کنند و چه بسا مادرانی که فرزندان خود را در راه این مرزو بوم و دفاع از آرمان هایشان خالصانه تقدیم این آب و خاک کردند.

سهم زنان ایرانی همواره در جامعه پر رنگ بوده و کمتر از مردان نبوده است و بانوان این سرزمین تا بلندای تاریخ مشارکت بسیاری را در اتفاقات و حوادث کشور داشتند.

یک میلیون و ۴۴۱ هزار و ۹۷۶ نفر در استان همدان واجد شرایط رأی دهی هستند که از این میان ۵۰ درصد آن را بانوان تشکیل می دهند و بانوان همدانی علاوه بر اینکه خود حضور پر شور و گسترده ای در انتخابات دارند بلکه نقش مهمی را در راهنمایی فرزندان و همسرشان برای شرکت در انتخابات می توانند داشته باشند.

بانوی همدانی که در صف رأی گیری ایستاده است، در خصوص شرکت در انتخابات گفت: زنان و مادران می توانند مشوق و الگوی مناسبی برای فرزندانشان باشند و در واقع وقتی فرزندی می بیند که مادرش برای تعیین سرنوشت خود در انتخابات شرکت کرده او هم تشویق می شود.

منویات مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشان می تواند راهگشای انتخاب فرد اصلح باشد

شهروند همدانی اضافه کرد: منویات مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشان می تواند راهگشای انتخاب فرد اصلح باشد و امیدواریم کسانی که در انتخابات رأی می آورند بر سر قول خود بمانند و مشکلات فرزندان این مرزو بوم را حل کنند.

مادر همدانی در حالی که عکس فرزند شهیدش را در دست دارد در بین صف رأی گیری ایستاده است، هر یک از بانوان با دیدن مادر شهید با احترام نوبت خود را به او می دهند، مادر شهید با نام خدا برگه رأی خود را در صندوق می اندازد، او نیز در مورد حضور مادران در انتخابات گفت: مادران نقش مهمی را در پیدایش استقلال فکری و توانمندی فرزندانشان بر عهده دارند و مادر است که می تواند به فرزندش خط فکر بدهد.

اما در بین صف رأی دهندگان دختران نوجوان رأی اولی نیز به چشم می خورند که شور و شوق آنها برای شرکت در انتخابات وصف نشدنی است، رأی اولی ها از اینکه رأی آن ها به عنوان یک شهروند و یک ایرانی و یک بانوی ایرانی در صندوق رأی انداخته می شود اظهار خوشحالی می کنند.

دختر نوجوان همدانی گفت: انتخاب فرد اصلح برای رأی اولی ها یک دغدغه مهم است و مادران می توانند با بصیرت دهی به فرزندشان به او کمک کنند تا انتخاب شایسته ای را انجام دهد و نقش خود را به خوبی ایفا کند.

بانوی رأی اولی ادامه داد: انتظار داریم کسی که به عنوان نماینده وارد مجلس شورای اسلامی می شود تلاش خود را برای اشتغال و حل مشکلات نوجوانان و جوانان همدانی انجام دهد.

زنان در همه لحظات حساس تاریخی ایران حضوری آگاهانه داشته اند

زنان در همه لحظات حساس تاریخی ایران حضوری آگاهانه داشته اند و در عرصه انتخابات نیز حضور زنان فارغ از نگاه های جناحی می تواند، دشمنان کشور را ناامید کند و شانس فعالیت مدیران دلسوز و درد آشنا با مشکلات مردم را فراهم کند بانوان همدانی همواره نقش اساسی و به سزايي در اطلاع رسانی، برگزاری انتخابات و حضور در پای صندوق های رای دااشتند و نقش زنان در صدر نقش آحاد همه مردم است.

زنان به عنوان نيمی از جمعيت جامعه همواره پا به پای مردان برای آزادی و سربلندی ايران در عرصه های مختلف سياسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی تلاش كرده اند.

بانوان این سرزمین همواره نقش بنیادینی را در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در جامعه داشتند و امروز نیز با حضور گسترده خود در پای صندوق های رأی نشان داند که زن ایرانی اسوه و نمونه تمام زنان جهلان است و تا جان در بدن دارد برای آزادی و سربلندی کشورش از پای نخواهد نشست.

رأی گیری برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همچنان ادامه دارد و خیل کثیری از جمعیت به سمت شعب اخذ رأی روان است و در این میان زنان و مادران و دختران همدانی پاشنه کشیده دشا دوش همسران و پدران و فرزندانشان برای خلق حماسه ای دیگر در صف های طولانی رأی ایستادند.

هزار و ۲۶۱ شعبه اخذ رأی در استان همدان پیش بینی شده است که از این تعداد ۵۰۴ شعبه شهری شامل۵۰ شعبه سیار و ۴۵۴ شعبه ثابت و ۷۵۷ شعبه روستایی شامل ۲۹۳ شعبه سیار و ۴۶۴ شعبه ثابت است.