زلزله نصرت آباد سیستان و بلوچستان خسارتی نداشت

غلامرضا اربابی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این زمین لرزه در ۷۵ کیلومتری زاهدان و ۴۵ کیلومتری نصرت آباد و در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که به محض وقوع این حادثه تمامی تیم های امدادی منطقه بررسی ابعاد آن را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی های صورت گرفته این زمین لرزه هیچ گونه خسارتی را در پی نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، زمین لرزه ای به بزرگی ۳ درجه در مقیاس امواج درونی زمین روز پنجشنبه ساعت ۱۵ و ۵۶ ۳۶ ثانیه منطقه نصرت آباد سیستان و بلوچستان را لرزاند.

این زلزله در موقعیت ۲۹.۵ شمالی و ۶۰.۹ شرقی و عمق ۱۰کیلومتری به وقوع پیوست.