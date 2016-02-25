  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۰۲

مدیرکل بحران سیستان و بلوچستان:

زلزله نصرت آباد سیستان و بلوچستان خسارتی نداشت

زلزله نصرت آباد سیستان و بلوچستان خسارتی نداشت

زاهدان-مدیرکل دفتر بحران سیستان و بلوچستان گفت: زلزله ۳ دهم ریشتریساعت ۱۵ امروز نصرت آباد را به لرزش درآورد خوشبختانه خسارتی نداشت.

غلامرضا اربابی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این زمین لرزه در ۷۵ کیلومتری زاهدان و ۴۵ کیلومتری نصرت آباد و در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که به محض وقوع این حادثه تمامی  تیم های امدادی منطقه بررسی ابعاد آن را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی های صورت گرفته این زمین لرزه هیچ گونه خسارتی را در پی نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، زمین لرزه ای به بزرگی ۳ درجه در مقیاس امواج درونی زمین روز پنجشنبه ساعت ۱۵ و ۵۶ ۳۶ ثانیه منطقه نصرت آباد سیستان و بلوچستان را لرزاند.

این زلزله در موقعیت ۲۹.۵ شمالی و ۶۰.۹ شرقی و عمق ۱۰کیلومتری به وقوع پیوست.

کد مطلب 3565765

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها