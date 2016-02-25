استاندار خوزستان مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خوزستان، عبدالحسن مقتدایی در پیامی به مناسبت هفتم اسفند روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مردم عزیز و رشید خوزستان فردا جمعه هفتم اسفند ماه ۱۳۹۴، به حول و قوه الهی انتخابات مهم و سرنوشت ساز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

در پیام مقتدایی آمده است: انتخابات از آن جهت که با فطرت انتخاب گر انسان، همسویی و هم خوانی دارد به خودی خود فرآیندی است میمون و مبارک و فرصتی است تا یک ملت به جای اینکه سرنوشت خود را به تصادف و شانس بسپارد، آستین همت بالازده و با آگاهی و شناخت، در سرنوشت خود دخالت نماید. فرصت خدمت همچون گوی غلتانی در میان برگزیدگان مردم، دست به دست می شود و این اصلی ترین ماحصل مردم سالاری است.

استاندار خوزستان در این پیام عنوان کرده است: انتخابات یکی از با ارزش ترین تجارب اجتماعی بشر است و به نوبه خود حس اعتماد به نفس، حس مسئولیت پذیری و صدها صفت ارزنده دیگر را در جامعه می گستراند و علاوه بر همه این مزایای با ارزش، انتخابات برای ملت ما، مانور بزرگ و موثری است. شواهد تاریخی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان می دهد که هرگاه حضور مردم در صحنه انتخابات پررنگ بوده است بدخواهان ملت، تا مدتی در حیرت و سرگردانی مانده اند و مهر سکوت بر لب نهاده اند.

در پیام مقتدایی تاکید شده است: مردم شریف خوزستان، این سرزمین مقدس از آن شماست و عزت، سربلندی، شکوه و افتخار آن بستگی به همت والای شما دارد. انتظار دارم این بار نیز مانند همه ادوار گذشته و حتی با شکوه تر از آنها در پای صندوق های رای حاضر شوید و روح مطهر امام راحل و ارواح پاک شهیدان را خشنود نمایید.

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان همزمان با دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند به صورت همزمان برگزار می شود. خوزستان دارای ۱۸ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و۶ کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است.