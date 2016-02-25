  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۲۰

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی:

تعداد کاندیداهای مجلس در آذربایجان شرقی به ۳۱۶ نفر رسید

تعداد کاندیداهای مجلس در آذربایجان شرقی به ۳۱۶ نفر رسید

تبریز- رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با اشاره به انصراف تعدادی از نامزدهای نمایندگی مجلس در استان گفت: تعداد کاندیداهای مجلس در آذربایجان شرقی به ۳۱۶ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، سعید شبستری در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: با انصراف تعدادی از کاندیداها تعداد نامزدهای نمایندگی مجلس در استان به ۳۱۶ نفر رسید که ۱۴۷ نفر از آنها در حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر رقابت خواهند کرد.

وی با اشاره به احتمال انصراف تعداد دیگری از کاندیداها قبل از آغاز رای‌گیری یا در طی رای‌گیری، گفت: تمام شعب اخذ رای با ستادهای انتخابات شهرستان‌ها در ارتباط هستند و به محض این که انصراف کاندیدایی تایید شود شعب اخذ رای نام او را از آگهی نصب شده در شعبه حذف خواهند کرد.

شبستری خاطرنشان کرد: در ۴۴ حوزه اصلی و فرعی استان دو هزار و ۸۸۹ شعبه شامل دو هزار و ۱۷۷ شعبه ثابت و ۷۱۲ شعبه سیار آرای مردم استان را جمع‌آوری خواهند کرد.

کد مطلب 3565781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها