تعداد کاندیداهای مجلس در آذربایجان شرقی به ۳۱۶ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، سعید شبستری در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: با انصراف تعدادی از کاندیداها تعداد نامزدهای نمایندگی مجلس در استان به ۳۱۶ نفر رسید که ۱۴۷ نفر از آنها در حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر رقابت خواهند کرد.

وی با اشاره به احتمال انصراف تعداد دیگری از کاندیداها قبل از آغاز رای‌گیری یا در طی رای‌گیری، گفت: تمام شعب اخذ رای با ستادهای انتخابات شهرستان‌ها در ارتباط هستند و به محض این که انصراف کاندیدایی تایید شود شعب اخذ رای نام او را از آگهی نصب شده در شعبه حذف خواهند کرد.

شبستری خاطرنشان کرد: در ۴۴ حوزه اصلی و فرعی استان دو هزار و ۸۸۹ شعبه شامل دو هزار و ۱۷۷ شعبه ثابت و ۷۱۲ شعبه سیار آرای مردم استان را جمع‌آوری خواهند کرد.