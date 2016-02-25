ستاد انتخابات لرستان آمادگی کامل را برای برگزاری انتخابات دارد

سید سعید شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل ستاد انتخابات لرستان برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: برای برگزاری انتخابات در لرستان تاکنون بیش از ۳۱ جلسه ستاد انتخابات تشکیل شده است.
وی بیان داشت: ستاد انتخابات لرستان آمادگی دارد که از فراد هفتم اسفند ماه ساعت هشت صبح به مدت ۱۰ ساعت آرا مردم را در هزار و ۴۲۵ نقطه در سراسر استان جمع آوری کند.
رئیس ستاد انتخابات لرستان با بیان اینکه برای برگزاری انتخابات در لرستان سه دستگاه بالگرد را پیش بینی کرده ایم گفت: با استفاده از این بالگرد ها آرا مردم لرستان از دورترین نقاط استان جمع آوری خواهند کرد.
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