مردم همدان به شایعات در خصوص کاندیداهای مجلس توجه نکنند

محمدابراهیم الهی تبار در گفتگو با مهر افزود: حضور رأی اولی‌ها در انتخابات پدیده مبارکی است و امیدواریم ۷۰ هزار نفر رأی اولی استان همدان در این دوره از انتخابات با شادابی حضور پیدا کنند و مشوق سایر مردم باشند.

وی بابیان اینکه همه کاندیداهای انتخابات فرزندان ایران اسلامی هستند و توصیه می‌کنیم از تخریب یکدیگر خودداری کنند و انتخاب سالمی در این انتخابات داشته باشند، عنوان کرد: فردا در یک رقابت باشکوه حضور گسترده مردم را در تعیین سرنوشت کشور شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه لیست اسامی داوطلبین نمایندگی مجلس توسط فرمانداران و بخشداران شهرستان‌ها در شعب اخذ رأی نصب خواهد شد و تمام کسانی که در بررسی صلاحیت‌ها تائید شده‌اند در میدان انتخاب قرار خواهند گرفت، عنوان کرد: به دلیل اینکه روند تائید صلاحیت عده‌ای از کاندیداها توسط شورای نگهبان به طول انجامید بنابراین لیست داوطلبین در اختیار فرمانداران هر شهرستان به‌عنوان مسئولین برگزاری انتخابات قرار گرفت.

فرمانداران پاسخگوی هرگونه نظر و طرح سؤالی از سوی مردم هستند

الهی تبار عنوان کرد: فرمانداران پاسخگوی هرگونه نظر و طرح سؤالی از سوی مردم هستند و مردم باید به بحث و شایعاتی که ممکن است در سطح شهر پخش شود توجه نکنند و فقط به انتخاب شایسته و حضور به‌موقع در شعب اخذ رأی توجه کنند که درنهایت با انتخاب خود حضور باشکوهی در ۷ اسفند را شاهد باشیم.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان همچنین در ادامه افزود: کاندیداها نباید تبلیغات انجام دهند و زمان قانونی تبلیغات ۲۴ ساعت قبل از آغاز رأی‌گیری به پایان رسیده و از ۸ صبح امروز تبلیغات ممنوع است.

وی با قدردانی از همکاری کاندیداها در استان همدان و بیان اینکه فردا نیز نباید تبلیغات را شاهد باشیم، گفت: اگر کاندیدایی به‌صورت غیرقانونی به تبلیغ بپردازد قانون‌گذار با او برخورد جدی خواهد کرد.

الهی تبار اضافه کرد: در این راستا شبکه ارتباطی مناسبی بین شعب اخذ رأی، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها برقرارشده به‌گونه‌ای که ۹۸.۵ درصد شعب تحت پوشش شبکه هستند درحالی‌که میانگین کشوری این رخداد ۹۷.۳ درصد است

یک‌میلیون و ۴۴۱ هزار و ۹۷۶ نفر در همدان واجد شرایط رأی دادن هستند

وی اظهار داشت: طبق آمار ارائه‌شده از سوی اداره کل ثبت‌احوال، یک‌میلیون و ۴۴۱ هزار و ۹۷۶ نفر در همدان واجد شرایط رأی دادن هستند که امیدواریم همچنان که در ادوار گذشته درصد زیادی از مردم در تعیین سرنوشت کشور شرکت کردند این دوره نیز باشکوه‌تر از قبل درصحنه باشند.

وی در ادامه بابیان اینکه استان همدان با بیش از یک‌میلیون و ۷۶۰ هزار نفر جمعیت و ۹ شهرستان و هفت حوزه انتخابیه دارای دو کرسی در مجلس خبرگان رهبری و ۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی است، تأکید کرد: واجدین شرایط رأی دادن متولدین هفتم اسفندماه ۷۶ به قبل هستند که می‌توانند در انتخابات حضور پیدا کنند و باید توجه داشته باشند اثرات ملی حضورشان در جهان بازتاب پیدا خواهد کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان همچنین در پایان تأکید کرد: بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری برگزاری انتخابات درهرصورت پیروزی نظام را رقم خواهد زد وان شالله مجلسی در شان نظام جمهوری اسلامی ایران انتخابات شود و با انتخاب شایسته برای مجلس خبرگان وظیفه ملی و دینی خود را به نحو احسن انجام دهیم.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: کاندیداها بعد از اعلام نتایج انتخابات تا ۴۸ ساعت فرصت دارند تا شکایات خود را به هیئت‌های اجرایی ارائه دهند و هیئت‌های اجرایی در مدت ۷ روز به شکایات رسیدگی می‌کنند.