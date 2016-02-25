شمارکاندیداهای مجلس شورای اسلامی درکرمان به۹۱نفر رسید/انصراف۵۶نفر

علیار اسکندری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات پرشور در استان کرمان وجود دارد.

وی با اشاره به وجود ۵۸ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی در سراسر استان کرمان، گفت: از مجموع دو هزار و ۱۶۴ شعبه اخذ رای ۹۰۶ شعبه سیار و هزار و ۲۵۸ شعبه ثابت است.

اسکندری نسب یادآور شد: تمام امکانات لازم برای برگزاری انتخابات فراهم و به حوزه های انتخابیه ارسال شده است.

وی تعداد واجدین شرایط رای دادن در استان کرمان را دو میلیون و ۸۳ هزار و ۸۷۸ نفر عنوان و تصریح کرد: از این تعداد ۱۲۰ هزار و ۱۷۳ نفر رای اولی هستند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمان متولدین هفتم اسفند سال ۱۳۷۶ به قبل می توانند در انتخابات شرکت کنند، ادامه داد: انتخابات راس ساعت هشت صبح هفتم اسفندماه در کلیه شعب اخذ رای آغاز می شود.

وی به همراه داشتن کارت ملی برای رای دادن را الزامی دانست و اظهار کرد: از مجموع ۱۴۷ کاندیدای تایید صلاحیت شده در استان کرمان، تاکنون ۵۶ نفر از کاندیداها از حضور در انتخابات انصراف داده اند و اکنون ۹۱ نفر در سراسر استان به رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی می پردازند.