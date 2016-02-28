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۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۴۲

هفته بیست و هفته سری آ؛

سامپدوریا برابر فروزینون برنده شد

سامپدوریا برابر فروزینون برنده شد

تیم فوتبال سامپدوریا در هفته بیست و سوم رقابتهای سری آ ایتالیا برابر فروزینون به برتری دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و هفتم رقابتهای سری آ ایتالیا شامگاه روز یکشنبه با برگزاری چند دیدار همزمان پی گرفته شد که در یکی از بازی های برگزار شده تیم سامپدوریا برابر فروزینون به برتری ۲ بر صفر دست یافت.

فرناندو اوریبه (۴۴) و فابیو کوالیارلا (۶۹) زننده گل های تیم سامپدوریا بودند. این تیم بعد از برد خانگی روز یکشنبه با ۲۸ امتیاز در رده شانزدهم جدول ایستاد.

نتایج دیدارهای همزمان به شرح زیر است:

اودینزه ۲ - هلاس ورونا صفر
* کارپی یک - آتالانتا یک
* سامپدوریا ۲ - فروزینون صفر
* کیه وو یک - جنوا صفر

 

کد مطلب 3565805

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