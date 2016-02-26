خط قرمز نیروی انتظامی لرستان در انتخابات قانون است

سردار محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده از سوی نیروی انتظامی برای برقراری امنیت انتخابات در استان اظهار داشت: در این راستا خط قرمز نیروی انتظامی در انتخابات قانون است.

وی با اشاره به کار گیری شش هزار و ۵۰۰ نیرو برای برقراری امنیت و آرامش انتخابات در استان لرستان عنوان کرد: خط قرمز ما در انتخابات قانون بوده و هر فرد و گروهی بخواهد پایش را از حریم قانون فراتر بگذارد به طور قطع با ابزار قانون ما برخورد قانونی، محکم و توام با اقتدار با آنها انجام می دهیم.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه در بحث انتخابات نیرو به اندازه کافی در سطح استان در نظر گرفته شده است افزود: برای برگزاری انتخابات در لرستان مشکل خاصی وجود ندارد و در سطح استان برگزاری انتخابات به طور کامل امن و آرام خواهد بود.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای امنیت هزار و ۵۰۰ شعبه اخذ رای در استان اندیشیده شده است گفت: در این راستا برای هر صندوق اخذ رای به اندازه کافی نیرو در نظر گرفته شده و با همکاری مردم، انتخابات در کمال امنیت برگزار خواهد شد.