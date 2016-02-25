به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با حضور در جلسه استماع مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران مخالفت کرد.

کری خطاب به نمایندگان کنگره آمریکا گفت: برای تحریم های بیشتر علیه ایران نباید عجله کنید و بهتر است منتظر آینده بمانید.

جان کری که برای بررسی بودجه وزارت خارجه آمریکا در کنگره حاضر شده بود، افزود: بر اساس برجام باید به تعهدات خود در لغو تحریم ها عمل کنیم.

کری با اشاره به اینکه توافق هسته ای همین ماه پیش اجرایی شده است ، تاکید کرد که قانونگذاران آمریکایی باید اجازه دهند تا زمان بیشتری بگذرد و نحوه اجرای این توافق مشخص شود.

وی پیشنهاد کرد در صورت عدم اجرای معاهده برجام توسط ایران تحریم های اقتصادی از سر گرفته شود.

پیش از این جان کری اعلام کرده بود به خاطر تعهدات و بدهی های ایران نسبت به خانواده قربانیان تروریسم تنها 50 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده این کشور آزاد خواهد شد.