چهار تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، هفته پاياني از مرحله گروهي ليگ برتر ووشو باشگاههای کشور با انجام چهار بازی برگزار شد و طی آن تیم های اول و دوم هر دو گروه جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را دريافت کردند. در گروه یک که پیش از این دانشگاه آزاد صعود خود را قطعی کرده بود شهرداري ملارد در ديداري نزديک با حساب ۷ بر ۶ از سد هيات ووشو ملاير گذشت و با ۱۳ امتياز به عنوان تيم دوم راهي مرحله نيمه نهايي شود.

در گروه دوم و در حساسترين ديدار، شهرداري بندرعباس تيم سوم فصل گذشته به مصاف پاس قوامين رفت و با نتيجه هفت بر ۶ شکست خورد و شانس صعود به نيمه نهايي را از دست داد. پاس قوامين که در اين فصل با برنامه ريزي مناسبي وارد ليگ برتر شده است، ثمره تلاش هدفمند خود را گرفت و به نيمه نهايي رسيد.

در دیگر بازیهای امروز شهرداری ملارد ۱۳ بر صفر از سد سیستان گذشت. پارس جنوبی هم ۱۲ بر یک شهرداری بندرعباس را شکست داد.

بر همین اساس بيستم اسفندماه و در مرحله نيمه نهايي دانشگاه آزاد به مصاف پاس قوامين مي رود و پارس جنوبي با شهرداري ملارد روبرو خواهد شد. عصر همانروز ديدارهاي رده بندي و فينال براي تعيين تيم هاي برتر فصل جاري ليگ ووشوي مردان، انجام مي پذيرد.