چین در مورد استقرار سامانه موشکی در کره جنوبی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وانگ ئی» وزیر امور خارجه چین روز پنج شنبه در بیانیه ای نگرانی کشورش از استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در کره جنوبی را ابراز کرد.

این سیستم دفاع موشکی به آخرین سیستم های راداری مجهز شده است.

وانگ طی سخنرانی در مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک در چین گفت: با وجود تنش های پیش آمده بین چین و آمریکا این کشور هنوز به تعهدات خود درباره همکاری های مشترک در جهت خلع سلاح های هسته ای در شبه جزیره کره پایبند است.

وی ابراز امیدواری کرد قطع نامه مصورب ششم ژانویه شورای امنیت علیه کره شمالی اجرا شود.

وزیر خارجه چین با اشاره به استقرار سیستم های موشکی آمریکا در کره جنوبی که با نام THAAD شناخته می شود، خاطر نشان کرد: استقرار این سامانه امنیت ملی چین را به خطر می اندازد.

وی تاکید کرد: این مسئله را درک می کند که کره جنوبی تمایل به دفاع از کشورش در مقابل تهدیدهای همسایه شمالی دارد ولی امنیت چین نیز باید در نظر گرفته شود.

آمریکا و کره جنوبی اوایل ماه جاری برای استقرار این سامانه موشکی توافق کرده بودند.