آخرین تلاش های کور بی بی سی برای امنیتی نشان دادن فضای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سلطنتی بی بی سی فارسی پس از آنکه به واسطه اطلاعات غلط و گاف های پی در پی «نیکلاس هاپتون» کاردار جدید لندن در تهران، در انجام سناریوها و دستورات محوله دولت این کشور در رابطه با انتخابات ایران ناکام ماند، یک شب مانده به روز رأی گیری دست به دامان خبرسازی های مضحک برای امنیتی نشان دادن فضای کشور شد.

بی بی سی فارسی عصر امروز پنجشنبه در خبری مدعی شد: «در پی تجمع روز چهارشنبه گروهی از معترضان به حیوان آزاری در مقابل مجلس ایران، گزارش شده که نیروهای امنیتی تعدادی از معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. تعدادی از این افراد نیز بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. هفته گذشته انتشار تصاویر کتک زدن و آزار یک سگ در استان گلستان، واکنش گروه‌های حامی حقوق حیوانات را برانگیخت.»

بنابراین گزارش، این خبرسازی بی بی سی فارسی پس از آن انجام شد که کانال های خبری این شبکه در داخل کشور عملا سوژه ای برای ملتهب کردن فضای انتخاباتی در کشور و به ویژه پایتخت پیدا نکردند.