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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۰۱

با انصراف تعدادی از نامزدهای انتخاباتی؛

تعداد نامزدهای نمایندگی مجلس در آذربایجان شرقی به ۳۱۰ نفر رسید

تعداد نامزدهای نمایندگی مجلس در آذربایجان شرقی به ۳۱۰ نفر رسید

تبریز- رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی از کاهش تعداد نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان به ۳۱۰ نفر خبر داد.

سعید شبستری خیابانی در گفتگو با خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی استان اظهار داشت: تاکنون با وجود انصراف تعدادی از نامزدهای انتخاباتی، شمار نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه استان به ۳۱۰ نفر رسیده است.

وی ادامه داد: هر چند هم اکنون نیز احتمال انصراف تعدادی از نامزدها وجود دارد که در صورت قطعی شدن این موضوع، آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

شبستری با بیان اینکه رای دهندگان باید به همراه خود کارت ملی و شناسنامه داشته باشند، گفت: ارائه کارت ملی یا مدرکی که نشان دهنده شماره ملی باشد الزامی است و افرادی که  کارت ملی در اختیار ندارند باید شخصا با مراجعه به شعب اخذ رای شماره ملی خود را از ثبت احوال استعلام کنند و بدون وجود شماره ملی، امکان رای دادن میسر نخواهد بود.

کد مطلب 3565837

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