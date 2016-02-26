آیت الله سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور و نقش آفرینی مردم در صحنه های گوناگون را یکی از ویژگی های انقلاب دانست و اظهار داشت: اسلام، رهبری و مردم سه رکن اصلی انقلاب هستند به طوری که بر اساس خواست و رای مردم انقلاب به وجود آمد.

وی با بیان اینکه همچنین مردم در تداوم و بقای انقلاب نقش بسزایی داشتند، عنوان کرد: مردم سالاری دینی که از خصوصیات نظام جمهوری اسلامی است بدین معناست که حاکمیت دین با رای و نظر مردم تعیین می شود و اراده مردم در آن نقش تعیین کننده دارد لذا مشارکت مردم نشان دهنده حرکت انقلاب در مسیر آرمان های در نظر گرفته است.

حضور مردم در پای صندوق های رای یک نه بزرگ به دشمنان است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه حضور مردم در پای صندوق های رای یک نه بزرگ به دشمنان است، تصریح کرد: معنای استقلال در شعار جمهوری اسلامی این است که مردم خود تعیین کننده امور زندگی هستند لذا یکی از ابعاد استقلال دخالت مردم در سرنوشت خوشان است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه به تعبیر رهبر انقلاب حضور مردم به نظام اعتبار بخشیده و قدرت آفرین است، ادامه داد: رای مردم در سرنوشت کشور کارساز و تعیین کننده بوده و نشان می دهد مسیری که مردم از طریق انقلاب به وجود آورده اند همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه مردم حق دارند افرادی را به عنوان وکیل خود انتخاب کرده و کار ها را به وی محول کنند، بیان داشت: این انتخاب وکیل و نماینده ریشه دینی دارد به طوری که در اسلام نیز مردم در بسیاری امور باید نماینده داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: حضور مردم در انتخابات امید بخش و نشاط آفرین بوده و باعث ایجاد شادابی در جامعه می شود و به تعبیر رهبر انقلاب این حضور مردم خون تازه ای در کالبد نظام ایجاد می کند و موانع را کنار زده و رشد و پیشرفت را به همراه دارد.

مجلس خبرگان رهبری نقش حمایتی از نظام دارد

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در انتخابات هفتم اسفند تکلیف دو مرکز تصمیم گیری مهم و حساس از جمله مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مشخص می شود، تصریح کرد: عالی ترین مجلسی که در نظام جمهوری اسلامی تعریف شده مجلس خبرگان رهبری است و می توان از آن به نام مجلس لحظه ها یاد کرد چرا که اعضای آن با تصمیمشان می توانند در کشور تحول آفرین باشند.

وی افزود: به عنوان نمونه بعد از مرگ امام راحل مجلس خبرگان رهبری با اتخاذ یک تصمیم عالی یعنی معرفی رهبر معظم انقلاب کار بزرگی انجام داد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تعیین رهبری و نظارت بر رهبری را دو وظیفه مجلس خبرگان مطابق قانون اساسی دانست و گفت: نظارتی که برای رهبری از سوی اعضای مجلس خبرگان صورت می گیرد نظارتی صیانتی است بدین معنا که مجلس خبرگان وظیفه دارد بررسی کند شرایطی که در قانون اساسی آمده و رهبر مطابق این قوانین انتخاب شده در ادامه این شرایط باقی مانده است یا خیر.

آیت الله میرعمادی ادامه داد: متاسفانه برداشت های غلطی از نظارت خبرگان بر رهبری صورت می گیرد که باید توجه شود که نظارت خبرگان به معنی بررسی ادامه داشتن شرایط مورد نیاز برای رهبری یک فرد و تداوم آن است.

وی با تاکید بر اینکه مجلس خبرگان رهبری نقش حمایتی از نظام دارد، عنوان کرد: در مجلس خبرگان ۸۸ مجتهد باتقوا و عادل از نظام و رهبری حمایت می کنند همچنین این افراد در مسائل گوناگون جامعه نظریه پردازی می کنند از این رو اعضای خبرگان در نظریه پردازی فقه حکومتی نقش بسزایی دارند.

دشمن به دنبال دو قطبی کردن کشور است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد مجلس خبرگان را مجلس مشورتی نظام و رهبر انقلاب دانست و افزود: از آنجا که اعضاء مجلس خبرگان ار استان های گوناگون انتخاب می شوند مسائل و مشکلات استان ها را به عنوان مشاوری امین به ر هبری منتقل می کنند لذا مجلس خبرگان اعتماد جامعه را به نظام و ارکان آن جلب می کند.

آیت الله میرعمادی از مردم لرستان خواست در هفتم اسفند هم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هم به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری رای دهند.

وی به صحبت های اخیر رهبر انقلاب در دیدار با مردم نجف آباد اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب در این دیدار تعابیر جدیدی در مورد انقلاب به کار برد و فرمود: انقلاب عرصه قد برافراشتن ملی و تجلی وفاداری و ایثارگری ملی است از اینرو همه این تعابیر به تجزیه و تحلیل نیاز دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به هشدارهای مقام معظم رهبری در خصوص ترفند و نفوذ دشمن برای دو قطبی کردن کشور اشاره کرد و افزود: باید مواظب ترفند دشمن باشیم