به گزارش خبرگزاری مهر، مردم خراسان جنوبی همگام با ملت آگاه ایران در حال آماده شدن برای رقم زدن صفحه‌ای جدید در تاریخ جمهوری اسلامی می‌شوند و می‌روند تا بلوغ سیاسی و عزم و اراده ملی برای تداوم مردم سالاری دینی را به نمایش بگذارد.

انتخابات مجلس دهم، آغاز فصلی تازه است که ملت، بر اساس آن برای دوره‌ای چهار ساله نمایندگان خود را به مرکز قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری می فرستند. فصلی که ۹ دوره قانون‌گذاری مجلس را پشت سر دارد و می‌تواند از آن تجربه برای انتخابی دقیق تر و سنجیده تر اقدام کنند.

ملت ایران تا کنون ثابت کرده است که نسبت به حقوق اجتماعی خویش حساس است و به خصوص در شرایط ویژه داخلی و بین‌المللی که در آن قرار داریم و این حضور می‌تواند ثمرات با ارزشی برای کشور، مردم و حتی نسل‌های آینده در پی داشته باشد به میدان خواهند آمد.

خراسان جنوبی؛ آماده برگزاری انتخاباتی در سایه آرامش و امنیت

استاندار خراسان جنوبی پنج شنبه شب در برنامه تلویزیونی ماهتاب اظهارکرد: مردم صاحبان اصلی نظام و انقلاب هستند و امروز نیز همین مردم هستند که کار بزرگ برگزاری انتخابات را بر عهده دارند و هم در اجرا و هم در نظارت، بدون واسطه دخالت دارند.

وجه اله خدمتگزار تصریح کرد: مردم عزیز استان به هر تصمیمی که در مورد کاندیداهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برسند برای همه قابل احترام و محترم است.

استاندار خراسان جنوبی بابیان کرد: مجریان و ناظرین برگزاری انتخابات از آرای مردم همچون همیشه به عنوان حق الناس و امانتی الهی پاسداری و حفاظت خواهند کرد.

خدمتگزار با بیان اینکه استان آماده برگزاری انتخاباتی سالم، باشکوه و باحضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای است گفت: تعداد ۶۰۶ شعبه اخذ رای در استان برای برگزاری هر دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: بیش از ۱۱ هزار نفر عوامل اجرایی و ناظرین، برگزاری انتخابات فردا را بر عهده خواهند داشت.

تمامی ملزومات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات فراهم شده است

وی با بیان اینکه تمامی ملزومات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات فراهم شده است، گفت: یک هزار و ۲۰۰دستگاه وسیله نقلیه مورد نیاز برای حوزه‌های انتخابیه استان و نیز فرمانداری‌هایی که اعلام نیاز کرده بودند آماده و در اختیار آنان قرار گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی ضمن تشکر از حضور همیشگی و دشمن شکن مردم استان در تمامی عرصه‌ها خصوصاً انتخابات در سنوات گذشته، گفت: امید است در انتخابات پیش رو نیز مردم استان یک بار دیگر با حضور حماسی خود در پای صندوق‌های رای ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، در راه پاسداری از ارزش‌های نظام مقدس اسلامی حماسه‌ای دیگر در تاریخ پرافتخار ایران خلق کنند.

وی تصریح کرد: اهمیت برگزاری انتخابات به اندازه‌ای است که حتی در دوران ۸ سال دفاع مقدس این امر مهم برای یک روز به تاخیر نیفتاد.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام و انقلاب تمامی اقدامات داخل کشور از جمله حضور مردم در پای صندوق‌های رای را رصد خواهند کرد، ادامه داد: مردم ما همواره به وظیفه دینی، ملی، اخلاقی و دینی خود عمل خواهند کرد و با حضور در انتخابات نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.

حضور پرشور و گسترده تقویت مولفه های امنیتی استان و کشور

وی با بیان اینکه امنیت لازم برای برگزاری انتخابات فردا به خوبی تامین شده است، گفت: قطعاً هرچه که حضور مردم در انتخابات پرشور‌تر و با شکوه‌تر باشد مولفه‌های امنیتی استان و کشور تقویت خواهد شد.

وی به اهمیت موضوع انتخابات از دیدگاه رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری و سایر دلسوزان انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: انتخابات همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهوری، مراجع عظام تقلید و همه دلسوزان نظام قرار داشته است.

استاندارخراسان جنوبی، با بیان اینکه از ساعت ۸ صبح ۷ اسفندماه جاری کار اخذ رای در شعب اخذ رای به انجام می‌رسد، گفت: مطابق با قانون انتخابات مدت اخذ رای ۱۰ ساعت خواهد بود که بنا به درستور وزیر کشور این مدت تمدید خواهد شد.

خدمتگزار گفت: رای دهندگان سعی کنند تا حتی الامکان از خط خوردگی برگه رای خود جلوگیری کنندچرا که این امر موجب ابطال برگه رای آنان خواهد شد.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه برگزاری انتخابات نباید موجب دودستگی و تفرق در جامعه شود، گفت: بعد از روز اخذ رای همه از جمله نامزدهای انتخابات و نیز هوادارن آن‌ها باید در کنار یکدیگر برادرانه برای عمران، توسعه و اعتلای استان از همه توان و ظرفیت کاری و اداری خود استفاده کنند.

وی ضمن تبریک به کسانی که قرار است برای اولین بار در پای صندوق‌های رای حاضر شوند، بیان داشت: امید است این عزیزان نیز در کنار سایر گروه‌های مردمی در انتخابات فردا حاضر شده و افتخار حضور در تعیین سرنوشت سیاسی خود را برای اولین بار رقم بزنند.

ملت ایران و مردم خراسان جنوبی امروز نیز درنگ نخواهد کرد و همه با هم خواهند آمد تا بگویند: تا ایرانی هست ایران هست و تا ایران هست آرمانهای انقلاب و شهدا همچنان پابرجاست.