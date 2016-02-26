حماسه حضور در سومین حرم اهل بیت/ به عشق وطن به امر رهبر

خبرگزاری مهر، استان‌ها- هادی فتحی: امروز جمعه ۷ اسفند ۹۴ شیراز تعطیل نیست، گروه‌های مختلفی طی چند روز گذشته فعالیت کردند که امروز بار دیگر مردم شیراز حماسه‌آفرینی کنند.

هرکس به‌نوبه خود،کاری انجام داده تا بار دیگر مردم شیراز خطی زرین در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ثبت کنند که نشان از ولایتمداری و عشق به میهن و نظام دارد. بار دیگر انتخابات و حضور مؤثر برای ساخت فردایی آباد و نشان دادن دموکراسی واقعی به جهانیان.

حرم مطهر شاه‌چراغ(ع) برای مردم شیراز یادآور روزهای مختلفی در سالیان گذشته بوده که بخشی از این خاطرات به زمان انتخابات بازمی‌گردد به همین دلیل اکثر مردم شعب داخل حرم را برای رأی دادن انتخاب می‌کنند.

هرچند که ساعت اولیه شروع انتخابات است اما جمعیت قابل قبولی در حرم حضور دارند تا از خلوتی اول صبح استفاده کنند.

گروه‌های سنی مختلفی را در کنار صندوق‌های حاضر در حرم مطهر مشاهده می‌کنیم اما در این میان به دلیل احترام همیشگی به موی سپید به سراغ جوان قدیمی می‌روم تا دلیل حضور او را در پای صندوق‌های رأی بپرسم که باروی گشاده استقبال می‌کند.

شناسنامه‌ای که جای مهر ندارد

این پیرمرد ۶۸ ساله در پاسخ به سؤال من، شناسنامه خود را نشان داد و گفت: از اولین روز پیروزی انقلاب تاکنون در تمامی انتخابات شرکت کردم و دیگر به‌سختی می‌توان جای خالی برای مهر زدن پیدا کرد.

اکبر کمالی ادامه داد: همواره در تمامی انتخابات در ساعات اولیه صبح آمدم زیرا هم خلوت است و هم‌زمانی که جوانان من را مشاهده کنند خودشان هم بیایند.

وی افزود: به همراه دو دختر و یک نوه آمدم و انتخاب همه ما نیز یکی است زیرا طی یک هفته گذشته بر روی تمامی کاندیداها فکر و مشورت کردیم.

این مرد سالخورده تأکید کرد: هم در انتخابات مجلس شرکت می‌کنم و هم برای خبرگان رهبری رأی می‌دهم.

به عشق وطن به امر رهبر

گوشه‌ای دیگر از صحن حرم مطهر جوانی در حال نگاه کردن به کاغذی است که نام و کد کاندیداها را بر روی آن نوشته، او نیز از عشق به وطن و نظام می‌گوید و افزود: به عشق وطن و به امر رهبری برای سومین بار است که رأی می‌دهم از همان روزی که اجازه قانونی برای رأی دادن پیدا کردم.

علیرضا اوجی تأکید کرد: همان‌گونه که رهبری در زمان شروع انتخابات رأی خود را به صندوق می‌اندازند من نیز به همراه تعدادی از دوستان صبح را برای رأی دادن انتخاب کردیم تا مشوقی باشیم برای دیگران.

وی با اشاره به کاغذ در دست خود نیز گفت: لیستی از کاندیداها را متناسب باسلیقه‌های شخصی خودمان و گذشته‌های عملی کاندیداها آماده کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، استان فارس با جمعیتی حدود ۴ میلیون و ۷۸۲ نفر دارای ۱۸ کرسی مجلس شورای اسلامی است که برای مشخص شدن این تعداد نماینده بیش از ۳ میلیون و ۳۷۴ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که در ۳ هزار و ۱۱ شعبه اخذ رأی در استان حضور خواهند یافت.