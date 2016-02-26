انعکاس برگزاری انتخابات ایران در رویترز

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز یادداشت روز خود را به انتخابات ایران اختصاص داده است و می نویسد در انتخابات پارلمانی ایران طرفداران رئیس جمهور درصدد پیروزی در مقابل رقیبان خود هستند.

رویترز برای طرفدران رئیس جمهور ایران از عنوان میانه رو استفاده کرده که با شرکت در انتخابات خبرگان سعی در میانجی گری بین اصلاح طلبان و اصولگرایان را دارد.

رویترز می نویسد روحانی بار دیگر تلاش می کند به مجلس خبرگان راه پیدا کند در حالیکه که هم حزبی هایش برای ورود به مجلس تلاش می کنند.

این خبرگزاری می نویسد هم اکنون مجلس در اختیار اصولگرایان است و اعتدالگرایان سعی می کنند این موازنه را بر هم بزنند.

به نوشته رویترز روحانی در انتخابات روز جمعه سعی می کند به نوعی رابط و پلی بین دو حزب راست و چپ باشد که به نوعی در دو سوی طیف سیاسی ایران به سر می برند.