مسابقه بزرگ عکاسی ویژه انتخابات در ورامین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه و همزمان با آغاز فرایند رأی گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، مسابقه بزرگ عکاسی خانوادگی در ورامین آغاز شد.

در این مسابقه جوانان و مردم شهرستان ورامین می توانند تصاویر خود را در پای صندوق های رأی به همراه خانواده هایشان برای ستاد انتخابات شهرستان ارسال کنند.

ستاد انتخابات شهرستان ورامین نیز گروه تلگرامی را ویژه برگزاری مسابقه عکاسی انتخابات راه اندازی کرده است و شهروندان ورامینی می توانند تصاویر خود را در این گروه به اشتراک بگذارند.

فرامرز تاجیک رییس ستاد انتخابات شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تصاویر ارسالی رأی دهندگان به همراه خانواده هایشان پای صندوق های رأی در سطح شهر نصب خواهد شد.

وی افزود: به تصاویر برتری که از سوی مردم ارسال می شود، جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

تاجیک ادامه داد: بنرهایی نیز به منظور اطلاع رسانی به هموطنان و شهروندان ورامین برای شرکت در این مسابقه در شهر نصب شده است.