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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۲۶

فرماندار قرچک:

قرچک۱۲۰هزار واجد شرایط رأی دادن دارد

قرچک۱۲۰هزار واجد شرایط رأی دادن دارد

قرچک-فرماندار قرچک گفت: شهرستان قرچک برای خلق حماسه هفتم اسفندماه، ۱۲۰ هزار واجد شرایط رأی دادن دارد.

مسعود مرسل پور در اولین دقایق آغاز رأی گیری در شهرستان قرچک در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز روز بزرگی برای مردم ایران اسلامی و شهرستان قرچک است.

فرماندار قرچک افزود: مردم شهرستان قرچک از روزهای گذشته خود را آماده و مهیای خلق یک حماسه بزرگ و به یادماندنی کرده اند.

وی ادامه داد: قطعا هفتم اسفندماه در تاریخ پرافتخار مردم شهرستان قرچک باقی خواهد ماند و مردم این دیار بار دیگر پیوند خود را با نظام اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.

فرماندار قرچک تأکید کرد: تمهیدات لازم از سوی ستاد انتخابات شهرستان قرچک برای برگزاری باشکوه انتخابات اندیشیده شده است و امیدواریم انتخاباتی سالم و قانونمند رقم بخورد.

وی گفت: از مجموع جمعیت شهرستان قرچک، ۱۲۰ هزار نفر واجد شرائط رأی دادن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هستند.

فرماندار قرچک گفت: مردم شهرستان قرچک فرایند رأی دادن خود را با ساعات پایانی شب محول نکنند و در ساعات اولیه به شعب اخذ رأی مراجعه کنند.

کد مطلب 3565872

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