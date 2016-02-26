رای گیری در ۹۸۳ شعبه اخذ رای استان مرکزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رای گیری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری صبح روز جمعه هفتم اسفندماه در ۹۸۳ شعبه اخذ رای در سطح استان مرکزی برای انتخاب هفت نماینده مجلس شورای اسلامی استان از میان ۱۴۵ نامزد و دو نماینده خبرگان از میان پنج نامزد از ساعت هشت صبح آغاز شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی در این باره به خبرنگار مهر گفت: از مجموع ۹۸۳ شعبه اخذ رای تعیین شده برای استان، ۵۳۳ شعبه در مناطق شهری و ۴۵۰ شعبه در روستاها اقدام به جمع‌آوری آرای مردم می‌کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی با اشاره به تعداد صندوق های ثابت و سیار استان در انتخابات گفت: ۶۵۸ صندوق اخذ رای ثابت و ۳۲۵ صندوق نیز به صورت سیار آرای مردم را در سطح استان اخذ می‌کنند.

وی تصریح کرد: در هر شعبه اخذ رای پنج تا هفت عامل اجرائی فعالیت دارند و در شهرستان اراک به عنوان مرکز استان، هیات نظارت با حضور پنج نفر و در شهرستان ها با حضور سه نماینده روند برگزاری انتخابات را در شعب اخذ رای رصد می کنند.

حسن بیگی با اشاره به جمعیت یک میلیون و ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی اظهار داشت: در دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان مرکزی، یک میلیون و ۴۷ هزار و ۶۷۰ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.

وی اظهار داشت: ۵۳ هزار و ۲۷۵ نفر از واجدین شرایط رای در استان مرکزی در این دوره از انتخابات، برای نخستین بار پای صندوق های رای می روند.

گفتنی است استان مرکزی با دارا بودن ۱۲ شهرستان و شش حوزه انتخابیه، هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و دو کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد.