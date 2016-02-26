مردم موارد مشکوک رابه ستاد انتخابات اطلاع دهند/رأی مردم امانت است

علیرضا جعفری رییس ستاد انتخابات شهرستان قرچک در اولین دقایق شروع رأی گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش ستاد انتخابات شهرستان قرچک برگزاری قانونمند و سالم انتخابات بوده است.

وی افزود: آموزش های لازم به کسانی که در فرایند انتخابات امروز مشارکت دارند، داده شده و قطعا نظارت های لازم نیز بر روی روند برگزاری انتخابات صورت می گیرد.

جعفری ادامه داد: سرکشی به شعبه های مختلف اخذ رأی در شهرستان قرچک پیش بینی شده و این موضوع تا پایان روند رأی گیری ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: آرای مردم در انتخابات به عنوان امانت محسوب می شود و مجریان انتخابات از همه ظرفیت های خود برای حراست از این امانت بهره خواهند گرفت.

رییس ستاد انتخابات شهرستان قرچک یادآور شد: تعامل و اعتماد مردم کمک بزرگی را به برگزاری باشکوه انتخابات می کند، به همین خاطر مردم موارد مشکوک رابه ستاد انتخابات اطلاع دهند.