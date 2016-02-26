به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات استان سمنان، امروز هفتم اسفندماه، روز موعود از گوشه دیار قومس، مهد عاشقان و عارفان دیار شیر مردان و دلیر زنان، زادگاه عارفانی چون بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابن یمین فریومدی، فروغی بسطامی، منوچهری دامغانی، علا الدوله سمنانی، ابوجعفر دامغانی، اشرف سمنانی، شیخ سکاک و ملاعلی سمنانی یک‌بار دیگر حماسه را تجربه کرد و این بار حماسه‌ای از جنس نور، عشق و حضور.

مردم دیار قومس از شرقی‌ترین نقاط تا غربی‌ترین روستاها از میامی و دیار آفتابگردان‌های طلایی تا شاهرود شهر باصفا، و دامغان مهد دلیران و تاریخ و صددروازه تا سمنان شهر اخلاق و گرمسار سخت‌کوش و مهدی‌شهر شهیدپرور و از بسطام، دیار عارفان تا امیریه شهر پرنعمت، دیباج دیار طبیعت‌های بکر تا سرخه همیشه‌سبز و آرادان سرزمین متدینان همه و همه آمده بودند تا با انگشتان جوهری یک‌بار دیگر سرنوشتشان را خود رقم بزنند و در خلق حماسه میلیونی بزرگ امت مسلمان ایران اسلامی سهمی داشته باشند.

استان سمنان امروز حال و هوای دیگری دارد یک‌بار دیگر حضور، یک‌بار دیگر حماسه، هنوز یادمان نرفته حضور پرشور مردم شهیدپرور دیار قومس در راهپیمایی۲۲بهمن، تشییع پیکر پاک شهدای حرم، طحان و تابسته و دیگر یارانشان را و هنوز فریادهای ضد استکباری مردم مؤمن استان را در راهپیمایی ۱۳ آبان که این بار خلق حماسه‌ای دیگر به نام انتخابات برگی زرین شد در دفتر افتخارات مردم این دیار.

حضور مردم دیار سمنان پرشور است

شعب اخذ رأی در استان سمنان از همان ساعات اولیه با صفوف مردم مسلمان و ولایتمدار این دیار، مواجه شده است از مسجد عابدینه و ستاد انتخابات استان خبر می‌رسد که مردم شهر سمنان همچنان به صفوف رأی‌دهندگان می‌پیوندند و هم‌اکنون بالغ‌بر ۱۵۰ نفر در مسجد عابدینیه سمنان دو صف نسبتاً طویل را تشکیل داده‌اند.

از امامزاده یحیی سمنان نیز خبر می‌رسد جمعیت قابل‌توجهی برای حضور در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری در این مکان مقدس گرد هم آمده‌اند، همچنین مردم ولایی سمنان در مسجد المهدی ندای «این‌همه لشکر آمده به عشق رهبری آمده» سر می‌دهند و از استاندار سمنان در میان خود پذیرایی می‌کنند.

همچنین شعب اخذ رأی در شاهرود نیز چنین وضعیتی دارند مسجد قرآن شاهرود از همان ساعات نخستین رأی‌گیری شاهد حضور شهروندان این شهرستان بود و با گذر زمان، صفوف مردم دلیر این شاهرود در این شعبه و سایر شعبات اخذ رأی بیشتر و بیشتر می‌شود.

هم‌اکنون که دقایقی به ساعت ۹ صبح مانده، بالغ‌بر ۱۴۰ نفر در مسجد قرآن شاهرود برای انداختن تعرفه خود به صندوق اخذ رأی حاضرند اما گزارش‌ها از مسجد غربا و امام حسن(ع) این شهر حاکی از تشکیل صف‌های نسبتاً طویل برای شرکت‌کنندگان در انتخابات دارد همچنین مسجد جامع میامی نیز از ساعات اولین صبح میزبان بالغ‌بر ۲۰۰نفر از مردم متدین و ولایتمدار دیار آفتابگردان‌های طلایی است تا برای خلق حماسه‌ای دیگر گرد هم‌آیند.

مسئولان پای صندوق‌های رأی

مسئولان استان سمنان نیز همراه با مردم شهیدپرور این استان در همان ساعات نخست با حضور در شعبات اخذ رأی، در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری شرکت کردند.

استاندار سمنان، در مسجد المهدی شهر سمنان، هم‌زمان با انداختن رأی خود با صندوق انتخابات، از هفتم اسفندماه به‌عنوان روز حماسه مردم ایران یادکرد و گفت: حضور پرشور مردم استان هم‌زمان با امت مسلمان ایران اسلامی یک‌بار دیگر حماسه‌آفرین شد.

محمدرضا خباز، انتخابات را برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی نامید و ابراز داشت: امروز حضور مردم پرشورتر از همیشه است و در این مکان(مسجد المهدی سمنان) از یک ساعت پیش از آغاز رأی‌گیری مردم همیشه درصحنه و ولایی شهر سمنان عطر حضور خود را پراکندند تا ره‌آورد این حضور برای دشمنان تنها یاس و ناامیدی باشد.

محمدرضا میرزایی رئیس ستاد انتخابات استان سمنان نیز با حضور در مسجد المهدی سمنان، ضمن انداختن رأی خود به صندوق، گفت: حضور مردم استان سمنان طبق پیش‌بینی‌ها از همان ساعات نخست پرشور و باصلابت به نظر می‌رسد و ملت ولایتمدار استان در بسیاری از صندوق‌های اخذ رأی از ساعتی پیش از رأی‌گیری آراء خود را به صندوق انداخته‌اند.

حضور در انتخابات ادای دین و وظیفه است

به میان مردم که می‌روی امروز همه خوشحال‌اند، خوشحال از انجام‌وظیفه و خلق حماسه‌ای تأثیرگذار، آنجا که می‌دانند چشم جهانیان به این حضور است و دل‌های دشمنان امروز ناامیدتر از همیشه تنها نظاره‌گر شکوه و عظمت ایران و ایرانی هستند.

دشمنانی که خیال‌های باطلشان گواه از عدم حضور مردم در انتخابات می‌داد اما خودشان نیز می‌دانستند که این افکار شوم تنها زاده ذهن متوحش بدخواهان نظام مقدسی است که پرچم‌دارش خمینی کبیر(ره) و مقام معظم رهبری است و مردمش تا ولایت مهدی موعود(عج) پای آن ایستاده‌اند و خون‌های پاک سه هزار شهید استان سمنان یکی از هزاران سند افتخار این ملت است، این‌ها سخنان یکی از شهروندان شاهرودی است که همراه با چهار عضو خانواده‌اش در شعبه اخذ رأی مسجد قرآن حضور یافته است.

ولی‌الله احمدی ادامه می‌دهد: همیشه در انتخابات شرکت کرده‌ام نخستین رأی دوران زندگی‌ام را در دوازدهم فروردین‌ماه۵۸ به صندوق انداختم و تاکنون به‌جز یک انتخابات که از وضعیت جسمانی مناسب بی‌بهره بودم، در سایر رأی‌گیری‌ها شرکت داشته‌ام چراکه این مهم را وظیفه خود می‌دانم.

حضور مرم درصحنه لبیک به ارزش‌های انقلاب است

انگشتانش جوهری است، از سال‌های نخست انقلاب می‌گوید از آن موقع که تعرفه سبزرنگش را به صندوق رفراندوم انقلاب اسلامی در فروردین‌ماه سال۵۸ به صندوق انداخت، می‌گوید ۶۴ساله است پیرزنی خوش‌رو و خوش‌بیان، انتخابات را وظیفه شرعی می‌داند و می‌گوید: لبیک به ارزش‌های انقلاب گفتن یعنی همین حضورها در انتخابات و راهپیمایی، لبیک به امام خمینی(ره) گفتن یعنی همین تودهنی زدن به دشمنان و بدخواهان و لبیک به مقام معظم رهبری یعنی بیاییم تا دشمنان ناامید شوند.

حاجیه‌خانم عرب، مادر شهید میرزایی است، چهره‌ای آشنا برای خبرنگاران چراکه همیشه و در همه صحنه‌ها حاضر است همیشه او را می‌توان در راهپیمایی‌ها و حماسه سازی‌ها دید، آن‌هم در صف نخست کنار جوانان و نسل‌های جوان‌تر، با نگاهی گیرا ادامه می‌دهد: همیشه ساعات ابتدایی روز را برای حضور در انتخابات برمی‌گزینم چراکه کار نیکو را باید با کمترین هدر رفت زمان انجام داد چون عمر کوتاه و خرما بر نخیل.

وقتی از وی می‌پرسم درازای این‌همه ادای دین مثل هدیه دادن فرزند به انقلاب، حضور در راهپیمایی‌ها، مبارزات انقلابی، حضور در انتخابات و حماسه‌ها و ... چه چیز از این نظام و مسئولانش می‌خواهد، می‌افزاید: هیچ‌چیز، فقط سلامتی خدمتگزاران مردم خصوصاً حضرت آق «مقام معظم رهبری» و برکت برای کشور و انقلاب اسلامی‌مان، همین.

و چه می‌توان گفت در برابر این‌همه خضوع و خشوع و چه می‌توان نوشت در برابر این‌همه عظمت و بزرگی مردمان وزنان خوب دیار سمنان که این بار هم برای خلق حماسه‌ای جاویدان به میدان آمده‌اند.

رأی اولی‌ها حاضر هستند

یکی از رأی اولی‌های حاضر در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری درباره حضور خود، می‌گوید: امروز با هیجان خاصی برای رأی دادن به همراه پدر و مادرم به حسینیه اعظم ابوالفضل (ع) دامغان آمده‌ام.

طاها ابراهیمی نام دارد، هنوز محاسنی در صورت ندارد، مشخص است نخستین رأی خود را به صندوق می‌اندازد چهره‌اش شور خاصی دارد و ادامه می‌دهد: وقتی می‌گویند می‌توانی رأی‌دهی احساس خوبی به انسان دست می‌دهد چراکه با این کار، به ما می‌فهمانند که از شعور و درک کافی برخوردار شده‌ای تا در آینده کشور دخیل باشی و این حس بسیار درخور توجهی برایم است.

در حال صحبت کردن نگاهی به انگشت جوهری‌اش می‌اندازم امروز شاید به این دستان افتخار می‌کند معلوم است نمی‌خواهد حالا این جوهر پاک شود، ادامه می‌دهد: حس خوبی است که بیایند و به شما بگویند برای سرنوشت کشورت مشارکت داشته باش و این حس را نمی‌توان توصیف کرد.

همه‌چیز برای خلق حماسه آماده است

هر ساعت که به ساعت ۹صبح هفتم اسفندماه نزدیک می‌شویم، میزان مشارکت و حضور نیز پررنگ‌تر می‌شود با یکی از مسئولان شعب اخذ رأی در دامغان هم‌کلام می‌شویم نگاهی زیرچشمی به صندوق‌های رأی دارد و با حواسی که گویا نمی‌خواهد بر گفتگو متمرکز شود، می‌گوید: خوشبختانه از صبح تاکنون مشارکت مردم در این شعبه اخذ رأی بسیار خوب بوده است شاید باگذشت نیم ساعت از آغاز رأی‌گیری تاکنون ۲۵۰تعرفه رأی به صندوق‌های ریخته شده باشد.

روی کارت مقابل سینه‌اش نوشته‌شده، ابراهیم قدمی، من هم با صدازدن نامش توجه او را به سؤال بعدی جلب می‌کنم وی درباره نحوه برگزاری انتخابات، می‌افزاید: همه‌چیز از ابتدای صبح تاکنون مناسب پیش می رود و هیچ مشکلی تاکنون نبوده است و می‌توان گفت همه شرایط برای حضور حداکثری مردم آمده است.

از دیگر شعب از رأی دامغان نیز خبر می‌رسد که مراحل رأی‌گیری از عموم مردم شهیدپرور و ولایی دامغان به‌خوبی در حال برگزاری است همچنین مسجد امام حسن(ع) این شهر در فاصله سی دقیقه پس از آغاز رأی‌گیری پذیرای ۳۰۰شهروند بوده است.