به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه یزد نیز امروز از دقایقی قبل از آغاز رای‌گیری در شعب اخذ رای حاضر شده‌اند و آماده انتخابی سرنوشت‌ساز در استان یزد هستند.

امروز ۵۷ کاندیدای مجلس شورای اسلامی و دو کاندیدای مجلس خبرگان رهبری با انتخاب مردم وارد مجلس می‌شوند.

۶۶۵ هزار و ۵۰۴ نفر از مردم یزد واجد شرایط رای دادن هستند که امروز به ۷۱۹ شعبه پیش‌بینی شده در سطح استان مراجعه کرده و آرا خود را به صندوق خواهند ریخت.

اقلیت‌های زرتشتی نیز در هفت شعبه در شهرستان‌های یزد، میبد و اردکان حضور می‌یابند و نماینده خود را در مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌کنند.

استان یزد با یک میلیون و ۷۰ هزار نفر جمعیت و ۱۰ شهرستان، دارای چهار حوزه انتخابیه است که از هر حوزه یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.

این حوزه‌ها عبارتند از اردکان، یزد و اشکذر، تفت و میبد و حوزه گسترده ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز که از هر حوزه یک نفر راهی مجلس شورای اسلامی خواهد شد.