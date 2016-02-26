زنگ انتخابات در عروس زاگرس نواخته شد/۴۳۴ هزار ایلامی آماده حضور

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: در استان ایلام با گستره ۲۰ هزار کیلومتر مربعی و حدود ۵۹۰ هزار نفر جمعیت، هم اکنون رقابت ۳۱ نامزد در حوزه انتخابیه ایلام برای کسب دو کرسی و هفت نامزد در حوزه انتخابیه دهلران برای کسب یک کرسی آغاز شده است.

طبق گفته حسین کلانتری رئیس ستاد انتخابات استان ایلام، بیش از ۴۳۴ هزار نفر در استان که کمتر از یک درصد واجدان شرایط در کشور هستند می توانند آرای خود را به ۵۳۱ صندوق اخذ رای برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ۵۳۱ صندوق پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری بریزند.

وی گفت: میزان صندوق های اخذ رای استان ایلام در برابر ۵۳ هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور حدود یک درصد را شامل می شود و در مقایسه با ادوار گذشته شاهد افزایش ۱۰ درصدی تعداد صندوق های رای هستیم.

وی تصریح کرد: مجموعه استان از آمادگی ۱۰۰ درصدی برای برگزاری انتخابات امروز برخوردار است و کوچکترین نگرانی به منظور اجرای این حماسه ملی در دو حوزه ایلام، مهران، سیروان، چرداول، ایوان و ملکشاهی و همچنین حوزه انتخابیه دهلران ، دره شهر، آبدانان و بدره برخوردار است.

کلانتری اظهار داشت: بیش از ۱۲ هزار نفر از عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی و انتظامی در فرآیند برگزاری انتخابات هفتم اسفند در این استان مشارکت می کنند که چهار هزار و ۶۳۳ نفر از این تعداد، عوامل نظارتی و ۶۲۶ نفر نیز عوامل بازرسی هستند.

وی عنوان کرد: ۲۳ هزار و ۴۳۸ نفر در این استان برای نخستین بار واجد شرایط شرکت در انتخابات شده و اولین مشارکت و سهیم شدن در تعیین سرنوشت خود را تجربه می کنند، ۱۶ هزار و ۲۷۳ نفر از این تعداد در حوزه انتخابیه ایلام (شمالی) و هفت هزار و ۲۱۰ نفر در حوزه انتخابیه دهلران (جنوبی) هستند.

فضای رقابتی در انتخابات مجلس دهم در استان بسیار تنگاتنگ است

رئیس ستاد انتخابات ایلام فضای رقابتی را در انتخابات مجلس دهم در استان بسیار تنگاتنگ ارزیابی کرد و یادآور شد: بر اساس ارزیابی ها و نظرسنجی های صورت گرفته فاصله میان برخی از نامزدها در شهرستان های مختلف بسیار جزئی است که این امر نشان از پویایی و نشاط انتخاباتی در میان نامزدها و هواداران آنها دارد.

وی با تاکید بر اینکه مرد فقط از طریق منابع رسمی کشور اخبار انتخابات را پیگیری کنند، گفت: اخبار و اطلاعیه هایی که از سوی منابع غیر رسمی و در سایت ها و فضاهای مجازی منتشر می شود، رسمیت ندارد.

رئیس ستاد انتخابات استان ایلام در خصوص شرایط رای دهندگان گفت: همه افراد متولد هفتم اسفند سال ۷۶ و قبل از آن مجاز به شرکت در انتخابات هستند و می توانند با مراجعه به شعب اخذ رای در تعیین سرنوشت خویش سهیم باشند.

وی از واجدین شرایط خواست با در دست داشتن شناسنانه و کارت ملی یا شماره ملی در ساعات اولیه آغاز رای گیری در محل شعب حضور یابند و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی آرای خود را به صندوق ها بریزند.