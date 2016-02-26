به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی صبح جمعه در پیام خود به مناسبت برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه افزود: طبق منویات مقام معظم رهبری دو عید بزرگ را در دوماه اخیر داشتیم که یکی ۲۲ بهمن ماه بود که با حضور قدرتمند مردم این عید محقق شد و انتخابات هفتم اسفند ماه عید بزرگ دیگر است.

وی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام مردم سالاری دینی است. ما مسلمانیم و اعتقادات ما براساس قرآن و اسلام است و در این میان مردم نقش تعیین کننده ای را در سرنوشت خود دارند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، گفت: مردم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و روستا، مجلس خبرگان، رئیس جمهور را انتخاب می کنند و در انتخاب رهبر و وزراء و مسئولان هم با واسطه نقش دارند.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: اقتضای مردم سالاری دینی حضور در صحنه انتخابات است و در این میان مردم با حضور در پای صندوق های رای عزت ایران را به دنیا نشان خواهند داد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با بیان اینکه طی ۳۷ سال گذشته ۸۰ درصد مردم در صحنه انتخابات حاضر بودند، افزود: مردم به اصول و قاعده انقلاب پایبند هستند.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات نشانه اقتدار ایران است و زنده بودن و بصیر بودن ملت و مردم را نشان می دهد.

وی گفت: شور و شوق در پای صندوق های رای قدرت و توانایی ملت ایران را به دشمنان نشان می دهد و این مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی ایران وفادار هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: مردم ما با حضور پر شور خود در صحنه انتخابات اقتدار را به دنیا نشان می دهند و امروز افرادی که دل در گرو رهبری دارند باید با حضور در صحنه انتخابات این مهم را فراهم کنند و قلب نازنین امام زمان را شاد کنند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: ایران در عرصه بین المللی و در منطقه یکی از بازیگران اصلی و نقش تعیین کننده به لحاظ اقتدار نظام حضور مردم در صحنه است و در گذشته چنین وضعیتی نبود.

وی یاد آورشد: دشمن با محاصره اقتصادی ملت را تحت فشار قرار داده است و باید طبق منویات رهبری باید اقتصاد مقاومتی و استعدادها و قابلیت هایی که در کشور وجود دارد مد نظر قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، افزود: مردم باید مثل همیشه که در انقلاب و در دفاع مقدس پیشتاز بودند، امروز هم در صحنه انتخابات حضور پرشوری داشته باشند و مشارکت خود در عرصه سیاسی را به دشمنان نشان دهند.

حجت الاسلام خاتمی گفت: مردم برنامه های کاندیداها را شنیده اند و باید با بصیرت نماینده اصلح را انتخاب کنند.