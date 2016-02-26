ماراتن انتخاب۱۲ نماینده مجلس و ۴ منتخب خبرگان رهبری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو میلیون و ۲۳۵ هزار واجد شرایط رای دادن در مازندران ۱۲ نماینده مجلس و چهار نماینده خبرگان رهبری را بر می گزینند.

حماسه پرشکوه سی و چهارمین انتخابات کشور همزمان با سراسر کشور از ساعت ۸ صبح روز جمعه در مازندران آغاز شد و گزارش های دریافتی حاکی از حضور پرشور مردم از ساعاتی قبل از رای گیری در شعبه های اخذ رای بوده است.

رئیس ستاد انتخابات مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مدت رای گیری از ساعت هشت صبح تا ۱۸ عصر ادامه دارد، گفت: در صورتی که حوزه های انتخابیه با کثرت رای دهندگان مواجه باشد، استاندار تقاضای تمدید مدت رای گیری را خواهد کرد و با نظر وزیر کشور بر ساعات اخذ رای افزوده می شود.

علیرضا یونسی بیان داشت: ۵۰ هزار نفر از عوامل اجرایی و ۱۰ هزار نفر از عوامل انتظامی مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارند.

بیش از سه هزار و ۴۵ شعبه اخذ رای با شش هزار و ۹۰ صندوق آرای مردم استان را در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری جمع آوری می کنند.