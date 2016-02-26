۲۸۸۹ شعبه در آذربایجان شرقی آماده دریافت رای مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز زمان اخذ رای در سراسر کشور، در شعب انتخاباتی استان نیز به روی مردم گشوده شده و مردم منتظر در صف های طولانی پشت در این شعب سرانجام اجازه ورود به داخل شعبه و رای گیری را یافتند.

طبق گفته های رئیس ستاد انتخاباتی استان ۴۴ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی و دو هزار و ۸۸۹ شعبه اخذ رای دایر خواهد بود.

یکی از جوانانی که در همین اولین ساعات رای گیری در شعبه انگجی تبریز حضور یافته است، در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: به پیروی از رهبر معظم انقلاب در همین ساعات اولیه در شعبه اخذ رای حضور یافته ام تا وظیفه بزرگی که بر گردنم نهاده شد را در همین دقایق اولیه به جا بیاورم.

وی ادامه می دهد: امروز به جهانیان نشان خواهیم داد که همواره پشت رهبر و نظام ایستاده و در صحنه های مختلف هستیم.

این جوان تبریزی می افزاید: امروز تمامی مردم ایران با همدلی خاصی به روی صحنه خواهند آمد هر چند هر کدام از آن ها سلایق سیاسی مختلفی داشته باشند.