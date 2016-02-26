وضعیت امنیتی شعب اخذ رأی خوب است/پلیس آمادگی کامل دارد

سرهنگ عبدالرضا ناظری در اولین دقایق برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروهای پلیس در شعبه های مختلف اخذ رأی در شرق استان تهران مستقر هستند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: تأمین امنیت شعبه های اخذ رأی بر عهده پلیس است و در این زمینه نیروی انتظامی و سبزپوشان این نیرو در آمادگی کامل به سر می برند.

وی ادامه داد: وضعیت امنیتی خوب و مناسبی در شعبه های اخذ رأی در شرق استان تهران حاکم است.

سرهنگ ناظری اضافه کرد: پلیس از ساعات اولیه رأی گیری تا پایان برگزاری انتخابات حضور مداومی در شعبه های اخذ رأی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: جلسات متعددی برای هماهنگی ستادی توسط نیروی انتظامی برگزار شده و امیدوارم انتخاباتی با حضور حداکثری مردم رقم بخورد.