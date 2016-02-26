استاندار گیلان رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی صبح جمعه در دقایق نخستین آغاز رای گیری با حضور در شعبه اخذ رای واقع در میدان شهدای ذهاب رشت، رای خود را به صندوق انداخت.

وی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: همه امکانات در استان فراهم شده تا انتخابات به بهترین شکل برگزار شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه حضور در انتخابات نشانه بلوغ سیاسی افراد است تصریح کرد: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای باعث اقتدار و عزت ملی می شود.

نجفی با بیان اینکه مردم با رای خود نقش مهمی در عزت انقلاب و استقلال خواهی کشور خواهند داشت تاکید کرد: مردم با هر فکر و عقیده ای که دارند، به خاطر کشورشان باید پای صندوق های رای آمده و اقتدار ملی را بیش از پیش به رخ جهانیان بکشند.

وی در ادامه با فراهم بودن زمینه های لازم برای برگزاری انتخابات پرشور در گیلان گفت: شرایط لازم برای خلق حماسه ای دیگر توسط مردم گیلان آماده شده و دست اندرکاران برگزاری انتخابات حافظ آرای مردم خواهند بود.

نجفی همچنین از مردم همیشه در صحنه گیلان درخواست کرد تا در ساعات اولیه رای گیری پای صندوق های رای حضور یابند.

استان گیلان با جمعیتی قریب به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، ۱۳ نماینده در بهارستان و ۴ نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.