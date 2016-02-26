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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۶

استاندار البرز تاکید کرد:

حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای حماسه‌ای دیگر را رقم می‌زند

حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای حماسه‌ای دیگر را رقم می‌زند

کرج - استاندار البرز حضور مردم پای صندوق های رای را حماسه‌ای دیگر در پشتیبانی نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: حضور باشکوه مردم پای صندوق های رای نشانه رشدیافتگی سیاسی و اجتماعی جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان البرز، سید حمید طهایی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه، همه شعب اخذ رای در ساعات اولیه صبح کار خود را آغاز کرده اند، اظهار کرد: تمهیدات لازم انجام شده است تا مردم ولایتمدار البرز با آرامش پای صندوق های رای حاضر شده و رای خود را به صندوق بیندازند.

وی در ادامه حضور باشکوه مردم پای صندوق های رای را نشانه رشدیافتگی سیاسی و اجتماعی مردم دانست، گفت: امانتداری یکی از اصل های مهم در انتخابات است که این مهم از سوی عوامل اجرایی انتخابات در استان البرز به خوبی انجام خواهد شد.

استاندار البرز ادامه داد: در سطح استان البرز یکهزار و ۱۳۷ شعب اخذ رای در شعب جانمایی شده است و پای هر صندوق رای ۱۹ نفر از عوامل اجرایی مشغول فعالیت هستند.

طهایی با تاکید بر اینکه سیستم بازرسی بسیار قوی از سوی وزارت کشور اعمال شده است، گفت: بازرسان شورای نگهبان نیز در خصوص نظارت بر انتخابات حضوری پررنگ دارند.

به گفته استاندار البرز تمهیدات امنیتی در خصوص برگزاری انتخابات در استان اندیشیده شده است.

وی در پایان به آخرین اخبار انتخابات در شهرستان های استان اشاره کرد و گفت: انتخابات در شهرستان های استان از ساعات اولیه صبح آغاز شده است و صندوق های اخذ رای در شعب مستقر شده اند.

کد مطلب 3565894

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