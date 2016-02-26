جوانانی که به بلوغ سیاسی رسیدند/ازاحساس غرور تادیدن خواب انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفتم اسفندماه و برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، رأی اولی‌های این استان نیز با حضور پای صندوق‌های رأی، حماسه‌ای دیگر می آفرینند.

استان تهران حدود ۴۰۰ هزار رأی اولی دارد که همراه با سایر اقشار مردم استان در خلق حماسه سیاسی هفتم اسفندماه نقش پررنگی را ایفا می‌کنند.

بسیاری از رأی اولی‌ها از ساعات اولیه صبح، خود را به شعبه‌های اخذ رأی در نقاط مختلف استان تهران رسانده‌اند تا هر چه زودتر به وظیفه دینی و انقلابی خود عمل کنند.

۴۰۰ هزار رأی اولی در استان تهران واجد شرایط رأی دادن هستند

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، حضور رأی اولی‌ها در حوزه‌های اصلی تهران، ورامین، شهریار، رباط‌کریم، پاکدشت و دماوند پررنگ است.

جوانانی که امروز برای اولین بار پای صندوق‌های رأی حاضر شده اند و از اینکه می توانند در تعیین سرنوشت و آینده کشور سهیم باشند، احساس غرور می‌ کنند.

دیشب خواب انتخابات می‌دیدم

مهدی تاجیک یکی از رأی اولی‌های استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از دیشب تا به امروز شورونشاط بالایی داشتم و علاقه‌مند بودم تا هر چه زودتر صبح شده و در شعبه‌ اخذ رأی حاضر شوم.

وی افزود: از ساعات اولیه صبح نیز بیدار هستم و تلاش کردم تا در اولین ساعات خود را به شعبه‌ اخذ رأی رسانده و به تکلیف دینی و انقلابی خود عمل کنم.

تاجیک ادامه داد: اکنون احساس خوبی دارم و از اینکه توانستم سهم کوچکی در تعیین سرنوشت کشورم داشته باشم، خوشحال هستم.

حضور در انتخابات باعث غرور می‌شود

مهدی اسکندری یکی دیگر از جوانان حاضر در انتخابات هفتم اسفندماه اظهار داشت: حضور پای صندوق‌ها رأی و انداختن آرای خود در صندوق، لذت بسیار خوبی دارد.

وی افزود: بنده به‌شخصه احساس غرور کردم و از اینکه این امکان برایم فراهم‌شده در انتخابات شرکت کرده و به نامزدهای موردعلاقه‌ام رأی بدهم، بسیار خوشحال هستم.

اسکندری ادامه داد: از تمامی رأی اولی‌های استان تهران و کشور می‌خواهم که امروز نشان دهند که از چه بلوغ و آگاهی سیاسی بالایی برخوردار هستند و با مشارکت فعالانه در انتخابات بر عزت و اقتدار ایران اسلامی بیفزایند.

رأی جوان ایرانی دشمن را مأیوس می‌کند

رحمان کرمی یکی دیگر از رأی‌دهندگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز دشمن تلاش دارد تا جوانان و آینده‌سازان ایران را از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی دور کند.

وی افزود: حضور جوانان و رأی اولی‌ها در انتخابات هفتم اسفندماه علاوه بر خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان، پاسخ روشنی را به آنان می‌دهد.

کرمی ادامه داد: جوانان رأی اولی با انداختن آرای خود در صندوق‌های رأی، نشان می‌دهند که دلبسته به‌نظام و انقلاب هستند و اجازه نمی‌دهند، دشمن برای آنان تصمیم بگیرد.

رأی اولی ها اجازه دخالت دشمن در کشور را نمی دهند

علی وزیری جوان دیگری که در انتخابات شرکت کرده بود در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمن تلاش دارد تا به وسیله ابزارهای مختلف برای ملت ایران تصمیم بگیرد.

وی افزود: ملت ایران با حضور پرشور خود در صحنه نشان می دهد که علاقه ای به دخالت دشمن در کشورشان ندارند و خود می تواند بهترین تصمیم را برای سرنوشت کشورشان بگیرد.

وزیری ادامه داد: مردم استان تهران و ایران اسلامی امروز ثابت می کنند که پیرو ولایت بوده و هیچگاه ارزش های اسلامی را رها نمی کنند.