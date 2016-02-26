به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام وزارت کشور انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از ساعت هشت صبح روز جمعه آغاز شده است.

شهروندان اردبیلی از دقایق اولیه آغاز رأی‌گیری در شعبات اخذ رأی حضور پرشوری دارند به طوریکه حضور گرم شهروندان در شعبات اخذ رأی قابل‌توجه است.

مسئولان برگزاری انتخابات پیش‌بینی می‌کنند با تداوم این حضور اردبیلی‌ها امروز خالق حماسه خواهند بود و با سطح بالایی از میزان مشارکت در تاریخ انتخابات کشور نام خود را ثبت خواهند کرد.

یکی از شهروندان اردبیلی حضور به‌موقع خود را باهدف مشارکت در انتخابات عنوان و تأکید کرد: از ساعات اولیه آغاز رأی‌گیری به شعبه اخذ رأی مراجعه کردم تا جزو اولین رأی‌دهندگان باشم.

زهرا سعیدی بابیان اینکه مشارکت در انتخابات به گفته رهبری وظیفه شرعی و دینی است از سایر شهروندان نیز خواست پای صندوق‌های رأی حاضرشده و رأی خود را در صندوق‌ها بیندازند.

دبیر ستاد انتخابات استان اردبیل بابیان اینکه دو هزار و ۴۷۲ شعبه اخذ رأی در سراسر استان آماده‌سازی شده است، تصریح کرد: نیمی از این شعبات برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و نیمی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تدارک دیده شده است.

ماریا موسوی بابیان اینکه فقط ۴۳۸ شعبه سیار برای مناطق صعب‌العبور پیش‌بینی شده است، متذکر شد: درواقع تلاش ما بر این است برای تمامی شهروندان و هم استانی‌ها زمینه اخذ رأی فراهم شود و هیچ فردی به دلیل نبود صندوق از رأی‌گیری باز نماند.

وی به افزایش ۷۷ شعبه اخذ رأی در این انتخابات به نسبت دوره‌های قبل اشاره کرد و گفت: زمان اعلام شده از سوی وزارت کشور برای اخذ رأی تا ساعت شش عصر امروز است و در صورت تمدید مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست به‌موقع در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند تا شلوغی و تراکم جمعیت ساعات پایانی رأی‌گیری کاهش یابد.