رای هر فرد سربازی را برای ولایت فقیه ثبت نام می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز، صبح آدینه با حضور در مسجد المهدی شهر سمنان ضمن به صندوق انداختن رای خود، ابراز داشت: اهمیت انتخابات هفتم اسفندماه به این دلیل است که این رای گیری نخستین انتخابات پس از توافق های تیم دیپلماسی انجام می شود که در نوع خود، مهم و حائز توجه است چرا که امروز چشم دنیا به مشارکت مردم و رای ملت بزرگوار، تائیدی برای فعالیت های نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می شود.

وی افزود: ملت ما امروز دو مجلس را انتخاب می کنند که این موضوع، دومین نکته حائز اهمیت در انتخابات هفتم اسفندماه است همچنین اهمیت مجلس شورای اسلامی از این منظر است که این مجلس، ریل گذار فعالیت های دولت محسوب می شود و خبرگان رهبری، قطعا نقشی مهم در تعیین سرنوشت هشت سال آینده ایران خواهد داشت.

حضور مردم پرشور است

مقام عالی دولت در استان سمنان، از مردم خواست تا برای حضور در انتخابات تا پیش از ظهر امروز اقدام کنند و گفت: خوشبختانه حضور پرشور مردم استان شهید پرور سمنان تا اندازه ای بوده که من از هم استانی ها می خواهم تا برای حضور در انتخابات از همین ساعات ابتدایی اقدام کنند چرا که هرچه به ساعات ظهر نزدیک می شویم قطعا به دلیل ازدهام جمعیت و خستگی عوامل اجرایی ممکن است با صفوف طویل مشارکت مردم روبرو شوند.

خباز با اشاره به حماسه آفرینی ملت غیور استان سمنان در راهپیمایی۲۲بهمن، ابراز داشت: امیدواریم ملت همیشه در صحنه استان یکبار دیگر و همانطور که در حماسه ۲۲بهمن با حضور خود پیام مهمی به جهانیان دادند، این بار نیز در هفتم اسفندماه، حمایت خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی را به خوبی نشان دهند لذا از مردم این استان دعوت می کنم برای حضور در انتخابات به پای صندوق های رای بیایند.

وی افزود: امروز روز سرنوشت ساز ایران اسلامی است که چشم جهانیان به ما دوخته شده، لذا حضور یکپارچه مردم، امید دوست داران نظام را تقویت و امید دشمنان نظام را تضعیف خواهد کرد همچنین حضور پرشور مردم در انتخابات هفتم اسفندماه، تجدید میثاقی مجدد با امام خمینی(ره)، شهدا و آرمان های انقلاب محسوب می شود.