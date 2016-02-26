۲۸۰۰ صندوق اخذ رای برای انتخابات لرستان پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات لرستان، هوشنگ بازوند با حضور در ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران با تاکید بر حضور پرشور مردم استان در انتخابات، اظهار داشت: امروز همزمان با سراسر کشور دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار در لرستان می شود.

وی با بیان اینکه انتخابات در ۳۱ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی لرستان برگزار می شود گفت: تعداد شعب اخذ رای هزار و ۴۲۵ و تعداد صندوقهای رای در سراسر استان نیز دو هزار و ۸۵۰ صندوق است.

استاندار لرستان با بیان اینکه تمام شرایط و تمهیدات اخذ رای مردم فراهم است گفت: حضور در انتخابات یک وظیفه ملی، شرعی و تکلیف بزرگ است.

بازوند با تاکید بر اینکه امروز روز مردم است گفت: مردم باید در یک همایش بزرگ تحت عنوان همایش عزت و اقتدار ملی شرکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه امروز روز عید ملی و روز وحدت و غرور ملی ملت است گفت: امروز روز مسابقه ملی ملت برای حضور در انتخابات است و هر استانی که بیشترین مشارکت را داشته باشد برنده این این مسابقه محسوب می شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه از مردم لرستان می خواهیم که مانند همیشه حضوری پرشور در انتخابات داشته باشند عنوان کرد: در این راستا از مردم می خواهیم با توجه به برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اولین فرصت پای صندوق رای حاضر شوند.