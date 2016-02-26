انتخابات مظهر اقتدار سیاسی نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، صبح جمعه، در دقایق ابتدایی شروع انتخابات در محل استانداری گلستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شخصیت ملت ما در دل این انتخابات محک می خورد و این انتخابات مانند ۲۲ بهمن است که نقش و تاثیر آن هم نافذ زمان و هم نافذ مکان است.

وی افزود: این انتخابات هم تاثیر بین المللی و هم منطقه ای و هم ملی دارد و مجلس شورای اسلامی و خبرگان با انتخابات جامع عقول می شود و تاثیر در تصمیم های آینده و نسل های فعلی و آینده دارد.

صادقلو در ادامه با بیان این که انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران فقط یک اهرم حاکمیتی نیست، اظهار کرد: بلکه انتخابات یک امر قیامتی است چون نافذ زمانی است و در شرایط فعلی و تاثیری که ایران در معادلات بین المللی دار این آرای ملت پشتوانه اساسی این تعامل ها است و دنیا در شرایط بین المللی به پشتیبانی و آرا ملت توجه خاصی دارد.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: دید من این است که این آرا ملت پشتیبان بزرگ در مطالبات جهانی و منطقه ای باشد و خیلی از دشمنان ما را پای مذاکره و عقل و استددلال می آورد.

وی ادامه داد: مردم در این سال ها امتحان خود را در صحنه های بسیاری در انقلاب خوب پس داده اند و هر گاه دشمن تبلیغات بیشتری بر ضد نظام جمهوری اسلامی انجام داده است پشتیبانی و حضور مردم نیز بیشتر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل در یک هزار و ۳۳۲ شعبه اخذ رای در استان آغاز شد.

گفتنی است گلستان دارای یک میلیون و ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ واجد شرایط رای است و برای ۵۷ هزار و ۵۰۰ رای اولی که با حضور در پای صندوق‎های رای برای نخستین‎بار گامی استوار و محکم را در عرصه سرنوشت‎ساز کشور و نظام خود گام برمی‎دارند جشن تکلیف سیاسی گرفته می شود.

همچنین در انتخابات هفتم اسفندماه در استان گلستان حدود ۳۰ هزار نفر نیروی در هیئت‎های اجرایی، نظارت، نمایندگان فرماندار و بازرسان وظیفه اجرای انتخابات را بر عهده دارند.