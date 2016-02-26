نماینده ولی فقیه در استان البرز رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات، آیت الله سید محدمهدی حسینی همدانی در ساعات اولیه صبح امروز با حضور در مصلی نماز جمعه رای خود را به صندوق انداخت.

امام جمعه کرج در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه حضور مردم پای صندوق های آثار و برکات فراوانی دارد، حضور پرشور مردم در انتخابات را سیلی محکمی بر دهان یاوه گویانی دانست که می خواهند میان مردم و مسئولان فاصله بیندازند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در پایان گفت: امیدواریم افراد صالح که دلسوز کشور باشند و به منویات مقام معظم رهبری توجه ویژه داشته باشند انتخاب و روانه مجلس شوند.

کار اخذ رای برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با سراسر کشور ساعت ۸ صبح جمعه هفتم اسفند ماه در دو حوزه انتخابیه استان البرز یعنی کرج، فردیس، اشنهارد و آسارا آغاز شد.

حضور پرشور مردم در ساعات اولیه چشم گیر در کلان‌شهر است.