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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۵۴

اطلاعیه شماره ۱ شورای نگهبان:

نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده شورای نگهبان است

نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده شورای نگهبان است

شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای نظارت بر انتخابات را صرفا بر عهده شورای نگهبان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان در اطلاعیه‌ شماره ۱ خود نظارت بر انتخابات را صرفا بر عهده شورای نگهبان دانست.

متن کامل اطلاعیه شورای نگهبان به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

با تشکر و سپاس از خداوند متعال و ارج نهادن به شرکت حماسی و حضور پرشور ملت قهرمان ایران اسلامی، به اطلاع می‌رساند از آنجا که نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده شورای نگهبان می‌باشد، هیچ شخص یا مجموعه‌ای تحت عنوان نظارت و یا هر عنوان دیگر حق دخالت بر امر نظارت بر انتخابات را نخواهد داشت.

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 3565907

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