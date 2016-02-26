نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده شورای نگهبان است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان در اطلاعیه شماره ۱ خود نظارت بر انتخابات را صرفا بر عهده شورای نگهبان دانست.
متن کامل اطلاعیه شورای نگهبان به شرح زیر است:
بسمهتعالی
با تشکر و سپاس از خداوند متعال و ارج نهادن به شرکت حماسی و حضور پرشور ملت قهرمان ایران اسلامی، به اطلاع میرساند از آنجا که نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده شورای نگهبان میباشد، هیچ شخص یا مجموعهای تحت عنوان نظارت و یا هر عنوان دیگر حق دخالت بر امر نظارت بر انتخابات را نخواهد داشت.
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
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