نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده شورای نگهبان است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان در اطلاعیه‌ شماره ۱ خود نظارت بر انتخابات را صرفا بر عهده شورای نگهبان دانست.

متن کامل اطلاعیه شورای نگهبان به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

با تشکر و سپاس از خداوند متعال و ارج نهادن به شرکت حماسی و حضور پرشور ملت قهرمان ایران اسلامی، به اطلاع می‌رساند از آنجا که نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده شورای نگهبان می‌باشد، هیچ شخص یا مجموعه‌ای تحت عنوان نظارت و یا هر عنوان دیگر حق دخالت بر امر نظارت بر انتخابات را نخواهد داشت.

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی