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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۵۸

استاندار فارس:

شرایط فارس برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم است

شرایط فارس برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم است

شیراز _ استاندار فارس گفت: شرایط فیزیکی و انسانی استان فارس برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی صبح جمعه در حاشیه حضور در شعب اخذ رای در جمع خبرنگاران تاکید کرد: شرایط انسانی و فیزیکی ۳ هزار و ۱۱ شعبه اخذ رای استان برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم است.

وی ادامه داد: مردم ساعات اولیه را برای حضور انتخاب کنند.

استاندار فارس یادآور شد: مجلس در تمامی مراحل زندگی مردم تاثیر گذار است و نیاز به حضور تک تک افراد است.

افشانی تصریح کرد: مردم باید با حضور خود کمک کنند که مجلسی متناسب با نیازهای جامعه تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ۳ هزار و ۱۱ شعبه اخذ رای در استان فارس از صبح امروز فعال شد.

کد مطلب 3565910

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