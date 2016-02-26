شرایط فارس برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی صبح جمعه در حاشیه حضور در شعب اخذ رای در جمع خبرنگاران تاکید کرد: شرایط انسانی و فیزیکی ۳ هزار و ۱۱ شعبه اخذ رای استان برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم است.

وی ادامه داد: مردم ساعات اولیه را برای حضور انتخاب کنند.

استاندار فارس یادآور شد: مجلس در تمامی مراحل زندگی مردم تاثیر گذار است و نیاز به حضور تک تک افراد است.

افشانی تصریح کرد: مردم باید با حضور خود کمک کنند که مجلسی متناسب با نیازهای جامعه تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ۳ هزار و ۱۱ شعبه اخذ رای در استان فارس از صبح امروز فعال شد.