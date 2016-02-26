۵۹۸ هزار نفر در خراسان جنوبی واجد شرایط رای دادن هستند

به گزارش خبر نگار مهر، وجه اله خدمتگزار صبح جمعه در ستاد مرکزی انتخابات استان درجمع خبرنگاران اظهار کرد: از ساعت ۸ صبح امروز هفتم اسفند ماه مردم خراسان جنوبی در پای صندوق‌های رای حضور می‌یابند.

وی با بیان اینکه ۶۰۶ شعبه اخذ رای در سطح استان پیش بینی شده است، گفت: همه عوامل اجرایی اعم از نظارت و بازرسی آمادگی کامل برای برگزاری روند انتخابات را دارند.

استاندار خراسان جنوبی خطاب به مردم استان گفت: مردم باید بدانند حضورشان نشان دهنده تعهد و دلسوزی آن‌ها به استان است.

خدمتگزار با بیان اینکه امروز همدلی بزرگی در بین مردم رقم خواهد خورد، افزود: دادن یک رای از سوی مردم برای نظام جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شوق مردم برای حضور در انتخابات گفت: مردم استان همواره در صحنه‌های مختلف پشت نظام ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز با شناخت کامل از کاندید‌ها پای صندوق‌های رای حضور یافته و مسائل را به درستی رصد می‌کنند.

وی در توصیه به شهروندان استان گفت: دقت کافی را داسته باشند که برگ رای آن‌ها دچار خط خوردگی نباشد.

خدمتگزار ادامه داد: هر چه آرای ماخوذه بیشتر باشد نشان دهنده تعهد آن‌ها نسبت به سرنوشتشان است.